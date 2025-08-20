El secreto de la AUH: el pago retenido que pocos reclaman y ANSES devuelve en septiembre

La presentación de esta Libreta habilita el cobro del 20% retenido de la AUH, es decir, el monto que ANSES guarda durante el año para asegurar que se cumplan las condiciones del programa.
Montos retenidos a la AUH a lo largo de 2024
- Enero: $8.264,40 por menor y $26.911,60 por hijo con discapacidad.
- Febrero: $8.264,40 por menor y $26.911,60 por hijo con discapacidad.
- Marzo: $10.510,80 por menor y $34.226,20 por hijo con discapacidad.
- Abril: $10.510,80 por menor y $34.226,20 por hijo con discapacidad.
- Mayo: $10.510,80 por menor y $34.226,20 por hijo con discapacidad.
- Junio: $14.870,80 por menor y $48.423,40 por hijo con discapacidad.
- Julio: $15.492,40 por menor y $50.447,60 por hijo con discapacidad.
- Agosto: $16.202,00 por menor y $52.758,20 por hijo con discapacidad.
- Septiembre: $16.855,00 por menor y $54.884,40 por hijo con discapacidad.
- Octubre: $17.558,00 por menor y $57.173,20 por hijo con discapacidad.
- Noviembre: $18.167,40 por menor y $59.157,20 por hijo con discapacidad.
- Diciembre: $18.656,20 por menor y $60.748,60 por hijo con discapacidad.
ANSES: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se atrasaron en la presentación de la Libreta 2023, ahora tendrán más tiempo para presentarla. (Foto archivo)
Zona Austral de la AUH
- Enero: $10.743,80 por menor y $34.985,20 por hijo con discapacidad.
- Febrero: $10.743,80 por menor y $34.985,20 por hijo con discapacidad.
- Marzo: $13.664,20 por menor y $44.494,20 por hijo con discapacidad.
- Abril: $13.664,20 por menor y $44.494,20 por hijo con discapacidad.
- Mayo: $13.664,20 por menor y $44.494,20 por hijo con discapacidad.
- Junio: $19.332,20 por menor y $62.950,60 por hijo con discapacidad.
- Julio: $20.140,20 por menor y $65.582,00 por hijo con discapacidad.
- Agosto: $21.062,60 por menor y $68.585,80 por hijo con discapacidad.
- Septiembre: $21.911,60 por menor y $71.349,80 por hijo con discapacidad.
- Octubre: $22.825,40 por menor y $74.325,20 por hijo con discapacidad.
- Noviembre: $23.617,80 por menor y $76.904,40 por hijo con discapacidad.
- Diciembre: $24.253,20 por menor y $78.973,20 por hijo con discapacidad.
La suma total de lo retenido por la AUH en 2024 es:
¿Cómo se presenta la Libreta de AUH?
El trámite puede hacerse 100% online desde Mi ANSES o de forma presencial sin turno. Estos son los pasos digitales:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
-
Ir a la sección “Hijos”, “Libreta AUH”.
-
Descargar e imprimir el formulario correspondiente.
-
Llevarlo al colegio y centro de salud para que lo completen y firmen.
-
Sacarle una foto o escanearlo.
-
Subirlo nuevamente en el sistema desde la misma sección.
También se puede presentar el formulario completo en una oficina de ANSES, de lunes a viernes, sin necesidad de turno previo.