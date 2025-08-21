La participante de Trato Hecho que emocionó a todos al jugar por el futuro de su "viejito" de 86 años

santi maratea trato hecho

El emotivo gesto de Santi Maratea con una participante de Trato Hecho que no pudo contener las lágrimas

Al cierre de su primera semana como conductor de Trato Hecho, el exitoso formato internacional que se emite en el prime time de América TV bajo la producción de Mandarina Contenidos, Santi Maratea no pudo evitar mostrar su costado solidario. Este viernes, se conmovió profundamente con la historia de la participante que se llevó 2 millones de pesos.

La emisión comenzó cuando la ruleta electrónica seleccionó el número 15, lo que determinó que Tatiana Papazián fuera la elegida para jugar con los 24 maletines junto al carismático conductor. Durante la presentación, Tatiana contó que tiene 50 años y vive en Villa Urquiza, CABA.

Luego, compartió una parte muy íntima de su vida: su hijo nació prematuro y tiene parálisis cerebral, lo que le impide caminar o sentarse por sí solo. Aunque cognitivamente está bien, tiene dificultades para hablar. Tatiana explicó que el dinero lo destinaría a cambiar la camioneta con la que lo trasladan, ya que el vehículo actual no se adapta a sus necesidades. También planea reformar el baño para que pueda ingresar con su silla de ruedas.

Santi Maratea y Tatiana Papazián - alias colecta solidaria - captura Trato Hecho

La necesidad de ganar el premio completo era evidente, ya que entre ella y su esposo suman ingresos por 2 millones de pesos mensuales, insuficientes para cubrir las adaptaciones necesarias en su hogar.

Tatiana tenía en su maletín los 2 millones de pesos, aunque ni ella ni el equipo del programa lo sabían. En la ronda 6, la banca le ofreció 6.545.000 pesos, pero ella contraofertó por 12 millones. Al ser rechazada, debió continuar en el juego, quedando entre dos opciones: 2 millones o 20 millones. Al abrir su maletín, se reveló que había ganado los 2 millones.

Conmovido por el destino que Tatiana planeaba darle al dinero, Santi Maratea decidió actuar. Sin dudarlo, inició una colecta solidaria compartiendo el alias ulises.elmejor para quienes quisieran colaborar. Él mismo dio el puntapié inicial donando 100 mil pesos. “Porque de esto también se trata Trato Hecho”, expresó, reafirmando el espíritu solidario del programa.