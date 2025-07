AUH y Tarjeta Alimentar: el bono extra de julio que nadie pidió y se cobra en 48 horas.

En julio 2025, el monto del Complemento Leche se actualizó a $42.162 por cada hijo, y se deposita junto con la AUH o AUE. El problema es que no todos lo cobran, porque muchas familias tienen datos desactualizados en ANSES. Si el niño o niña no figura correctamente registrado, con vínculo y edad verificados, el pago no se activa automáticamente.

La buena noticia es que actualizar esos datos es muy simple, y una vez validados, el complemento se acredita dentro de las 48 a 72 horas siguientes. Es decir: en tan solo dos días hábiles, el dinero ya puede estar disponible en la cuenta del beneficiario, sin necesidad de hacer un trámite largo ni pedir turno.

anses-complemento-leche.jpg

Por otro lado, está la devolución del 20% retenido de la AUH. Como se sabe, ANSES paga mensualmente el 80% del monto de la asignación, y retiene el 20% restante como garantía de que se cumplan los controles de salud y educación. Ese dinero retenido no se pierde, sino que queda acumulado y se paga una vez al año, siempre que el titular presente la Libreta AUH.

Esta libreta, que puede descargarse y cargarse completamente online desde la web o la app de Mi ANSES, certifica la asistencia escolar y los controles médicos del niño o niña. Una vez presentada, la validación tarda entre 48 y 72 horas, y el pago suele acreditarse en los días siguientes, aunque en muchos casos ya está depositado en menos de 48 horas.

El monto que se devuelve varía según los meses cobrados durante el año. Y si bien el plazo para presentar la Libreta vence en diciembre, hacerlo ahora permite cobrar el acumulado en pocos días y sin tener que esperar al cierre del año.

Bono de julio: cómo saber si me corresponde

Muchas familias que cobran AUH o AUE desconocen que estos dos beneficios existen, y por eso no los reclaman. Sin embargo, con solo ingresar a Mi ANSES, pueden comprobar si tienen hijos menores de 3 años (para activar el Complemento Leche) y si ya presentaron la Libreta AUH correspondiente al ciclo 2024.

En el caso del complemento mensual por leche, no se necesita hacer un trámite, sino solo asegurarse de que el niño esté bien registrado y con los datos actualizados. Si ya se cobró en meses anteriores y este mes no se depositó, lo mejor es hacer una consulta a través de Atención Virtual o en una oficina de ANSES, para confirmar si hubo alguna modificación.

Con respecto a la Libreta AUH, ANSES ya habilitó la carga para el ciclo 2024, que corresponde a los ingresos de todo el año pasado. Para eso, hay que descargar el formulario desde Mi ANSES, imprimirlo, llevarlo al centro de salud y a la escuela, y luego subirlo escaneado o fotografiado desde la misma plataforma online.

Una vez validado, el monto retenido se deposita automáticamente en la cuenta bancaria donde se cobra la AUH. En la mayoría de los casos, ese depósito se hace dentro de los cinco días hábiles, pero muchas titulares informan que lo reciben incluso 48 horas después de presentar el formulario.

alimentar.jpg

Qué beneficios son compatibles con Tarjeta Alimentar

Tanto el Complemento Leche como la devolución del 20% de la AUH son totalmente compatibles con la Tarjeta Alimentar, que es un programa específico del Ministerio de Capital Humano para garantizar el acceso a alimentos básicos. Los tres beneficios pueden cobrarse juntos y se depositan en la misma cuenta bancaria, generalmente en la misma fecha.

En julio 2025, los montos de la Tarjeta Alimentar son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para quienes tienen dos hijos

$108.062 para tres o más hijos

Por eso, una madre que cobra AUH por tres hijos, con Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, y además presenta la Libreta AUH, puede llegar a percibir más de $400.000 este mes, si se activan todos los pagos correspondientes.

Cuándo vence la presentación de la Libreta AUH

La Libreta AUH puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025, pero cuanto antes se realice el trámite, más rápido se cobra el dinero acumulado. Además, si se demora demasiado, existe el riesgo de que se interrumpa el pago mensual de la AUH por falta de actualización de datos, lo que genera demoras e incluso suspensiones temporales.

Por eso, ANSES recomienda no esperar a fin de año y hacer el trámite durante el segundo semestre, especialmente en estos meses donde el cobro puede concretarse en menos de 48 horas, y sin filas ni demoras.