Con esta actualización, el monto total por hijo asciende a $129.070. Como todos los meses, ANSES deposita el 80% mensual, equivalente a $103.256, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

El incremento se acredita de forma automática y alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales que tengan la prestación activa.

Tarjeta Alimentar en febrero: montos vigentes y cómo impacta en el ingreso total

AUH y Tarjeta Alimentar: el bono de $150.000 que ANSES paga en noviembre y pocos saben cómo activa AUH y Tarjeta Alimentar: el esquema de ANSES que define cuánto se cobra en febrero

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no integra el sistema de movilidad mensual. En febrero, el beneficio se mantiene sin aumento, con los mismos valores que en enero.

Los montos oficiales son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para hogares con tres hijos o más

El dinero se deposita junto con la AUH en la cuenta bancaria del titular y solo puede utilizarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite extracción de efectivo ni compras fuera de ese rubro.

Este esquema explica por qué el ingreso total por hijo puede superar los $180.000, dependiendo de la composición del grupo familiar.

Calendario de cobro de la AUH en febrero: fechas por DNI

ANSES confirmó el cronograma de pagos de la AUH de febrero, con modificaciones por los feriados de Carnaval. Las fechas quedan establecidas de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 20 de febrero

DNI terminado en 8: 23 de febrero

DNI terminado en 9: 24 de febrero

El reordenamiento no modifica los montos, pero sí el día de acreditación según cada titular.

Por qué ANSES cambió las fechas de pago en febrero

ANSES explicó que el ajuste en el calendario responde a los feriados nacionales de Carnaval, jornadas en las que no se realizan pagos de prestaciones sociales.

La medida busca evitar demoras en la operatoria bancaria y alcanza tanto a la AUH como a jubilaciones, pensiones y otras asignaciones. Las fechas oficiales pueden consultarse en Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Por qué el ingreso de AUH no es igual para todas las familias

Aunque el aumento de la AUH es el mismo para todos los titulares, el ingreso final varía según la cantidad de hijos y el acceso a beneficios complementarios como la Tarjeta Alimentar.

Dos hogares pueden recibir el mismo ajuste porcentual, pero cobrar montos distintos si difieren en la composición familiar registrada en ANSES. Por eso, mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar es clave para evitar inconsistencias.