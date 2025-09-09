En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: calendario de pagos y montos confirmados

ANSES confirmó las fechas de pago y los montos actualizados de la AUH y la Tarjeta Alimentar para septiembre 2025, con aumentos ya aplicados y la posibilidad de sumar un plus extra de $165.000 por hijo con la presentación de la Libreta AUH 2024.

Se trata de un mes clave para millones de familias argentinas: no solo se aplicó un nuevo aumento del 1,9%, sino que además los beneficiarios tienen la posibilidad de sumar un plus extra que muchos todavía no reclamaron. Este refuerzo oculto puede representar hasta $165.000 adicionales por hijo, siempre que se presente la Libreta AUH 2024.

En este informe, repasamos los montos actualizados, el calendario de pagos confirmado por ANSES y cómo activar los beneficios ocultos que hacen la diferencia en el bolsillo de los sectores más vulnerables.

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra con el aumento

Con la movilidad de septiembre, los montos de la AUH quedaron fijados en:

  • AUH por hijo: $115.065: Se paga el 80% en mano ($92.052) y el 20% restante ($23.013) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

  • AUH por hijo con discapacidad: $374.744 (se paga $299.795 en mano y se retienen $74.949).

  • Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.

Estos valores se acreditan según el calendario por terminación de DNI que ANSES ya oficializó.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

A la AUH se le suma la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. El pago es automático, se deposita en la misma fecha que la AUH o la AUE y no requiere inscripción.

Los valores actualizados desde septiembre son:

  • $55.250 para familias con un hijo.

  • $86.936 para familias con dos hijos.

  • $114.062 para familias con tres o más hijos.

ANSES_AUH

Requisitos para cobrarla:

  • Ser titular de AUH con hijos menores de 17 años.

  • Percibir AUH por discapacidad (sin límite de edad).

  • Cobrar la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Ejemplos de cobro combinado AUH + Tarjeta Alimentar

Con los montos actualizados, el ingreso familiar crece de manera considerable.

Familia con 1 hijo:

  • AUH: $92.052
  • Tarjeta Alimentar: $55.250
  • Total en septiembre: $147.302

Familia con 2 hijos:

  • AUH: $184.103
  • Tarjeta Alimentar: $86.936

Total en septiembre: $271.039

Familia con 3 hijos:

  • AUH: $276.155
  • Tarjeta Alimentar: $114.062
  • Total en septiembre: $390.217

Estos ejemplos muestran que el combo AUH + Tarjeta Alimentar representa un ingreso que en muchos casos supera el salario promedio.

El plus oculto: cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

Uno de los puntos más importantes que ANSES volvió a recordar es el dinero retenido de la AUH durante 2024. Ese 20% que cada mes no se paga en mano puede recuperarse al presentar la Libreta AUH 2024.

Los montos son significativos:

  • Monto retenido por hijo en 2024: $165.863.

  • Monto retenido por hijo con discapacidad: $540.094.

  • Zona Austral: supera los $219.000 por hijo.

El trámite se puede hacer de dos maneras:

  • Online, desde Mi ANSES: descargar el formulario, completarlo en escuela y centro de salud y subirlo al sistema.

  • Presencial, en oficinas de ANSES, sin turno previo.

Importante: si la Libreta AUH no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender el beneficio.

Calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025

ANSES ya publicó el cronograma oficial de acreditación para AUH y AUE. El depósito de la Tarjeta Alimentar se realiza en la misma fecha.

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Este esquema permite a las familias planificar sus gastos y saber con anticipación cuándo tendrán disponible el dinero en la cuenta bancaria o en la billetera virtual vinculada.

Cómo consultar las fechas en Mi ANSES

ANSES recuerda que los titulares pueden verificar siempre sus fechas exactas de pago desde el portal Mi ANSES.

El paso a paso es:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Ir a la sección “Cobros”.

  • Seleccionar la opción “Fecha y lugar de cobro”.

  • El sistema mostrará el día exacto y el banco o billetera donde se deposita el dinero.

