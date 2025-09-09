AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: calendario de pagos y montos confirmados

AUH por hijo : $115.065: Se paga el 80% en mano ($92.052) y el 20% restante ($23.013) queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH.

AUH por hijo con discapacidad : $374.744 (se paga $299.795 en mano y se retienen $74.949).

Asignación por Embarazo (AUE): $115.065.

Estos valores se acreditan según el calendario por terminación de DNI que ANSES ya oficializó.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos confirmados

A la AUH se le suma la Tarjeta Alimentar, un refuerzo que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. El pago es automático, se deposita en la misma fecha que la AUH o la AUE y no requiere inscripción.

Los valores actualizados desde septiembre son:

$55.250 para familias con un hijo.

$86.936 para familias con dos hijos.

$114.062 para familias con tres o más hijos.

ANSES_AUH

Requisitos para cobrarla:

Ser titular de AUH con hijos menores de 17 años .

Percibir AUH por discapacidad (sin límite de edad).

Cobrar la Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes de gestación.

Ejemplos de cobro combinado AUH + Tarjeta Alimentar

Con los montos actualizados, el ingreso familiar crece de manera considerable.

Familia con 1 hijo:

AUH: $92.052

Tarjeta Alimentar: $55.250

Total en septiembre: $147.302

Familia con 2 hijos:

AUH: $184.103

Tarjeta Alimentar: $86.936

Total en septiembre: $271.039

Familia con 3 hijos:

AUH: $276.155

Tarjeta Alimentar: $114.062

Total en septiembre: $390.217

Estos ejemplos muestran que el combo AUH + Tarjeta Alimentar representa un ingreso que en muchos casos supera el salario promedio.

El plus oculto: cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

Uno de los puntos más importantes que ANSES volvió a recordar es el dinero retenido de la AUH durante 2024. Ese 20% que cada mes no se paga en mano puede recuperarse al presentar la Libreta AUH 2024.

Los montos son significativos:

Monto retenido por hijo en 2024 : $165.863.

Monto retenido por hijo con discapacidad : $540.094.

Zona Austral: supera los $219.000 por hijo.

El trámite se puede hacer de dos maneras:

Online , desde Mi ANSES: descargar el formulario, completarlo en escuela y centro de salud y subirlo al sistema.

Presencial, en oficinas de ANSES, sin turno previo.

Importante: si la Libreta AUH no se presenta durante dos años consecutivos, ANSES puede suspender el beneficio.

Calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025

ANSES ya publicó el cronograma oficial de acreditación para AUH y AUE. El depósito de la Tarjeta Alimentar se realiza en la misma fecha.

DNI terminados en 0 : lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1 : martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2 : miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3 : jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 : viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5 : lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6 : martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7 : miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8 : jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Este esquema permite a las familias planificar sus gastos y saber con anticipación cuándo tendrán disponible el dinero en la cuenta bancaria o en la billetera virtual vinculada.

Cómo consultar las fechas en Mi ANSES

ANSES recuerda que los titulares pueden verificar siempre sus fechas exactas de pago desde el portal Mi ANSES.

El paso a paso es: