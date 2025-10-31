Aumento y bono: ANSES confirmó las fechas de pago de noviembre para AUH y jubilados

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima cobrarán según el siguiente orden:

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 1

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 2

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 3

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 4

Lunes 17 de noviembre: DNI terminados en 5

Martes 18 de noviembre: DNI terminados en 6

Miércoles 19 de noviembre: DNI terminados en 7

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados con haberes superiores a la mínima

Jueves 20 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 25 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 26 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 27 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 28 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Cuándo cobro las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES

Los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) se actualizan en función del haber mínimo del SIPA.

De esta manera:

Las PNC por vejez o discapacidad alcanzan $303.159,77 , que con el bono suman $373.159,77 .

Las madres de siete hijos perciben $403.085,39, equivalente a la jubilación mínima más el refuerzo.

Calendario de pagos para PNC:

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Cuándo cobro las Asignaciones Familiares y AUH de ANSES

En noviembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un monto total de $119.691, aunque ANSES paga el 80% mensual ($95.752,80) y retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta.

En el caso de hijos con discapacidad, la prestación asciende a $389.732, con un pago directo de $311.785,60.

Además, las familias continúan recibiendo la Tarjeta Alimentar, cuyos montos siguen en:

$52.250 por un hijo

$81.936 por dos

$108.062 por tres o más

También se abonará el Complemento Leche del Plan 1000 Días, que en noviembre será de $45.142 para niños de hasta tres años.

Fechas de pago AUH y SUAF:

Del lunes 10 al lunes 24 de noviembre, según la terminación del DNI. Los beneficiarios de PNC cobrarán el lunes 10, sin distinción por documento.

Cuándo cobro la Asignación por Embarazo de ANSES

La Asignación por Embarazo se eleva a $119.691 a nivel general y $155.599 para quienes viven en la Zona 1 (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Patagones).

ANSES retiene el 20% del monto hasta la acreditación del nacimiento o interrupción del embarazo.

Fechas de cobro: del lunes 10 al lunes 24 de noviembre, según la terminación del DNI.

‍Cuándo cobro la Asignación Prenatal, Maternidad y Pagos Únicos

El calendario de la Asignación por Prenatal y Maternidad será: