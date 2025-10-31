En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
ANSES
atención beneficiarios

Qué pasará con la AUH en diciembre 2025: ¿ANSES confirma el aguinaldo?

ANSES aclaró cómo será el pago de diciembre para titulares de AUH, en medio de consultas por un posible aguinaldo. Cuáles son los extras confirmados, quién los recibe, montos estimados y requisitos para cobrar antes de fin de año.

Qué pasará con la AUH en diciembre 2025: ¿ANSES confirma el aguinaldo?

Qué pasará con la AUH en diciembre 2025: ¿ANSES confirma el aguinaldo?

En diciembre, muchos titulares de la AUH ANSES consultan si se pagará un aguinaldo junto con el aumento y los refuerzos habituales. La duda crece cada año porque este mes es clave para el ingreso familiar y porque otros grupos, como jubilados y trabajadores registrados, sí reciben el Sueldo Anual Complementario.

Leé también ANSES AUH en noviembre: bono confirmado y requisitos para recibir hasta $82.000
ANSES AUH en noviembre: bono confirmado y requisitos para recibir hasta $82.000

Sin embargo, la AUH no incluye aguinaldo, ya que no es un salario sino una prestación social. Aun así, para el cierre del año, ANSES confirmó pagos adicionales que funcionan como un refuerzo económico, incluyendo el 20% retenido anual, el Complemento Leche del Plan 1000 Días y la Tarjeta Alimentar, montos que en conjunto pueden superar los $180.000 por hijo, dependiendo del grupo familiar.

Además, quienes cumplieron los controles de salud, vacunación y escolaridad y cargaron la Libreta AUH 2024, podrán cobrar el reintegro acumulado, lo cual se vuelve uno de los pagos más importantes del mes.

¿AUH recibe aguinaldo en diciembre 2025?

AUH
Qu&eacute; pasar&aacute; con la AUH en diciembre 2025: &iquest;ANSES confirma el aguinaldo?

Qué pasará con la AUH en diciembre 2025: ¿ANSES confirma el aguinaldo?

La AUH no percibe aguinaldo. El SAC solo corresponde a:

  • Trabajadores registrados

  • Jubilados y pensionados

  • Personal estatal

En su lugar, ANSES paga complementos y reintegros especiales, entre ellos:

  • Pago del 20% retenido de la AUH

  • Complemento Leche Plan 1000 Días

  • Tarjeta Alimentar

Estas asistencias buscan reforzar ingresos antes de las fiestas y asegurar acompañamiento económico y nutricional.

¿Cómo cobrar el 20% retenido de AUH en diciembre?

Para recibir el reintegro, es obligatorio presentar la Libreta AUH.

Pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES

  • Seleccionar Hijos > Libreta AUH

  • Verificar si está completa

  • Si falta información, descargar el formulario

  • Completar en escuela/centro de salud

  • Subirlo nuevamente o presentarlo en oficina

Quienes la carguen en noviembre cobrarán en diciembre o enero, según calendario de liquidación.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: a quiénes les corresponde

El Complemento Leche está destinado a:

  • Titulares de AUH con hijos menores de 3 años

  • Beneficiarias de Asignación por Embarazo (AUE)

Monto vigente: $42.162.

Se acredita automáticamente junto con la prestación mensual.

Tarjeta Alimentar: montos y pagos confirmados

La Tarjeta Alimentar es un programa del Ministerio de Capital Humano. Se deposita junto con el calendario ANSES.

Montos actuales:

  • $52.250: un hijo menor de 14 años

  • $81.936: dos hijos

  • $108.062: tres hijos o más

Sin trámite: se otorga de forma automática si se cumple el requisito.

Cómo consultar si cobro AUH o extras desde Mi ANSES

  • Entrar a www.anses.gob.ar

  • Acceder a Mi ANSES con CUIL y clave

  • Ir a Hijos > Mis Asignaciones

  • Revisar fechas de pago y complementos

  • Verificar estado de la libreta

También se puede consultar desde la app oficial.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH ANSES
Notas relacionadas
¿AUH con AGUINALDO? ANSES confirmó quiénes LO COBRAN
ANSES puso fecha límite para la entrega de la Libreta AUH y dejó un aviso para quien no cumpla
Aumento y dos extras para la AUH: el triple bono que ANSES pagará en noviembre

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar