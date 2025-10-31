Qué pasará con la AUH en diciembre 2025: ¿ANSES confirma el aguinaldo?

-
Trabajadores registrados
-
Jubilados y pensionados
-
Personal estatal
En su lugar, ANSES paga complementos y reintegros especiales, entre ellos:
Estas asistencias buscan reforzar ingresos antes de las fiestas y asegurar acompañamiento económico y nutricional.
¿Cómo cobrar el 20% retenido de AUH en diciembre?
Para recibir el reintegro, es obligatorio presentar la Libreta AUH.
Pasos:
-
Ingresar a Mi ANSES
-
Seleccionar Hijos > Libreta AUH
-
Verificar si está completa
-
Si falta información, descargar el formulario
-
Completar en escuela/centro de salud
-
Subirlo nuevamente o presentarlo en oficina
Quienes la carguen en noviembre cobrarán en diciembre o enero, según calendario de liquidación.
Complemento Leche del Plan 1000 Días: a quiénes les corresponde
El Complemento Leche está destinado a:
Monto vigente: $42.162.
Se acredita automáticamente junto con la prestación mensual.
Tarjeta Alimentar: montos y pagos confirmados
La Tarjeta Alimentar es un programa del Ministerio de Capital Humano. Se deposita junto con el calendario ANSES.
Montos actuales:
Sin trámite: se otorga de forma automática si se cumple el requisito.
Cómo consultar si cobro AUH o extras desde Mi ANSES
-
Entrar a www.anses.gob.ar
-
Acceder a Mi ANSES con CUIL y clave
-
Ir a Hijos > Mis Asignaciones
-
Revisar fechas de pago y complementos
-
Verificar estado de la libreta
También se puede consultar desde la app oficial.