Qué pasará con la AUH en diciembre 2025: ¿ANSES confirma el aguinaldo?

Trabajadores registrados

Jubilados y pensionados

Personal estatal

En su lugar, ANSES paga complementos y reintegros especiales, entre ellos:

Pago del 20% retenido de la AUH

Complemento Leche Plan 1000 Días

Tarjeta Alimentar

Estas asistencias buscan reforzar ingresos antes de las fiestas y asegurar acompañamiento económico y nutricional.

¿Cómo cobrar el 20% retenido de AUH en diciembre?

Para recibir el reintegro, es obligatorio presentar la Libreta AUH.

Pasos:

Ingresar a Mi ANSES

Seleccionar Hijos > Libreta AUH

Verificar si está completa

Si falta información, descargar el formulario

Completar en escuela/centro de salud

Subirlo nuevamente o presentarlo en oficina

Quienes la carguen en noviembre cobrarán en diciembre o enero, según calendario de liquidación.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: a quiénes les corresponde

El Complemento Leche está destinado a:

Titulares de AUH con hijos menores de 3 años

Beneficiarias de Asignación por Embarazo (AUE)

Monto vigente: $42.162.

Se acredita automáticamente junto con la prestación mensual.

Tarjeta Alimentar: montos y pagos confirmados

La Tarjeta Alimentar es un programa del Ministerio de Capital Humano. Se deposita junto con el calendario ANSES.

Montos actuales:

$52.250 : un hijo menor de 14 años

$81.936 : dos hijos

$108.062: tres hijos o más

Sin trámite: se otorga de forma automática si se cumple el requisito.

Cómo consultar si cobro AUH o extras desde Mi ANSES

Entrar a www.anses.gob.ar

Acceder a Mi ANSES con CUIL y clave

Ir a Hijos > Mis Asignaciones

Revisar fechas de pago y complementos

Verificar estado de la libreta

También se puede consultar desde la app oficial.