AUH
ANSES
AUH de ANSES: doble BONO de $44.000 y $109.000 para OCTUBRE, quiénes lo cobran

ANSES confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la continuidad de dos bonos. ¿Cuánto cobra una familia?

ANSES confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días que comenzarán a regir en octubre de 2025. Con estas actualizaciones, los ingresos familiares superarán los $200.000 en muchos casos, dependiendo de la cantidad de hijos y de la situación de cada hogar.

AUH en octubre 2025: cuánto se cobra

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará en octubre a $117.250,96 por hijo. De ese monto, las familias reciben cada mes el 80% ($93.800,77), mientras que el 20% restante ($23.450,19) se acumula y se cobra una vez presentada la Libreta AUH, que acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, la prestación asciende a $402.831,11, con un pago mensual de $322.264,88 y el resto retenido hasta la presentación de la documentación correspondiente.

Tarjeta Alimentar: los valores en octubre

El Ministerio de Capital Humano también confirmó los valores de la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico destinado a garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Este beneficio se deposita de forma automática junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de realizar trámites.

Los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025 son los mismos que meses atrás:

  • $52.250 : familias con 1 hijo.

  • $81.936 : familias con 2 hijos.

  • $108.062 : familias con 3 o más hijos.

Este pago extra es uno de los más esperados, ya que impacta directamente en la economía diaria de los hogares con menores a cargo.

ANSES_pago

Complemento Leche del Plan 1000 Días

A los pagos de la AUH y la Tarjeta Alimentar se suma el Complemento Leche, que en octubre tendrá un valor de $44.230.

Este refuerzo está destinado a:

  • Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Familias con hijos de 0 a 3 años que reciben la AUH.

El objetivo del programa es acompañar los primeros años de vida y asegurar una correcta nutrición, fundamental para el crecimiento y desarrollo infantil. Al igual que la Tarjeta Alimentar, se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH.

Ingresos totales de AUH en octubre

Con la combinación de estos beneficios, los ingresos de las familias con AUH aumentan de manera significativa.

  • Familias con 1 hijo:

    • AUH: $93.800,77

    • Tarjeta Alimentar: $52.250

    • Total: $146.050,77

  • Familias con 2 hijos:

    • AUH: $187.601,54

    • Tarjeta Alimentar: $81.936

    • Total: $269.537,54

  • Familias con 3 hijos:

    • AUH: $281.402,31

    • Tarjeta Alimentar: $108.062

    • Total: $389.464,31

En aquellos hogares donde hay hijos menores de 3 años o una madre embarazada, se agrega el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el ingreso familiar hasta $433.694,31 en octubre.

Quiénes pueden cobrar el doble bono

Los beneficiarios de AUH que cumplen las siguientes condiciones recibirán automáticamente el pago de la Tarjeta Alimentar:

  • Madres o padres con hijos de hasta 14 años.

  • Mujeres embarazadas desde los 3 meses que cobran la AUE.

  • Personas con hijos con discapacidad que reciben AUH (sin límite de edad).

En cuanto al Complemento Leche, corresponde a:

  • Madres embarazadas con AUE.

  • Familias con niños de hasta 3 años de edad que perciben AUH.

