AUH de ANSES: doble BONO de $44.000 y $109.000 para OCTUBRE, quiénes lo cobran.

Los montos de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025 son los mismos que meses atrás:

$52.250 : familias con 1 hijo.

$81.936 : familias con 2 hijos.

$108.062 : familias con 3 o más hijos.

Este pago extra es uno de los más esperados, ya que impacta directamente en la economía diaria de los hogares con menores a cargo.

Complemento Leche del Plan 1000 Días

A los pagos de la AUH y la Tarjeta Alimentar se suma el Complemento Leche, que en octubre tendrá un valor de $44.230.

Este refuerzo está destinado a:

Embarazadas que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Familias con hijos de 0 a 3 años que reciben la AUH.

El objetivo del programa es acompañar los primeros años de vida y asegurar una correcta nutrición, fundamental para el crecimiento y desarrollo infantil. Al igual que la Tarjeta Alimentar, se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH.

Ingresos totales de AUH en octubre

Con la combinación de estos beneficios, los ingresos de las familias con AUH aumentan de manera significativa.

Familias con 1 hijo : AUH: $93.800,77 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $146.050,77

Familias con 2 hijos : AUH: $187.601,54 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $269.537,54

Familias con 3 hijos : AUH: $281.402,31 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $389.464,31



En aquellos hogares donde hay hijos menores de 3 años o una madre embarazada, se agrega el Complemento Leche de $44.230, lo que eleva el ingreso familiar hasta $433.694,31 en octubre.

Quiénes pueden cobrar el doble bono

Los beneficiarios de AUH que cumplen las siguientes condiciones recibirán automáticamente el pago de la Tarjeta Alimentar:

Madres o padres con hijos de hasta 14 años.

Mujeres embarazadas desde los 3 meses que cobran la AUE.

Personas con hijos con discapacidad que reciben AUH (sin límite de edad).

En cuanto al Complemento Leche, corresponde a: