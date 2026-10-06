Beneficios para jubilados de ANSES en octubre: cómo ahorrar hasta un 25% en supermercados

Banco Galicia: permite alcanzar hasta un 25% de descuento con la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés utilizando la aplicación MODO, con un tope de reintegro mensual de $20.000.

Banco Supervielle: ofrece los días martes un 20% de descuento en cadenas como Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás, con topes que varían entre $15.000 (pagando mediante código QR) y $25.000 (con tarjeta de débito).

Banco Nación: otorga un 5% de descuento adicional acumulable en la mayoría de las grandes cadenas al abonar mediante BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.

Banco Provincia: permite sumar un 5% extra a través de los reintegros semanales de Cuenta DNI en supermercados adheridos como Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini (con un límite de $5.000 semanales por persona).

¿Qué requisitos y recaudos hay que tener en cuenta para aprovechar el ahorro?

Para hacer efectivos los descuentos del programa oficial no se requiere completar formularios previos, pero es fundamental cumplir con las pautas operativas establecidas por cada entidad:

Medio de pago obligatorio: el pago debe realizarse estrictamente con la tarjeta de débito con la que se percibe la jubilación o pensión, o bien mediante las billeteras virtuales asociadas a las cuentas de la seguridad social.

Verificación de topes y días: es necesario chequear los días de vigencia de cada promoción bancaria (como los martes de Supervielle) y los límites máximos de devolución por operación o mes.

Acumulación de beneficios: no todas las promociones son acumulables entre sí; en algunos comercios se permite fusionar el descuento de ANSES con el del banco, mientras que en otros se debe optar por una única alternativa de rebaja.

¿Dónde se pueden consultar los comercios adheridos y las sucursales habilitadas?

El listado completo de los más de 12.000 puntos de venta adheridos en todo el país se encuentra disponible para su consulta en los canales oficiales. Los jubilados y pensionados pueden ingresar a la plataforma web de la ANSES o a la sección del programa Beneficios Capital Humano del Ministerio de Capital Humano para verificar por provincia, localidad y tipo de comercio qué almacenes, farmacias, estaciones de servicio y supermercados participan formalmente del programa de reintegros.