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Beneficios para jubilados de ANSES en octubre: cómo ahorrar hasta un 25% en supermercados

Los jubilados y pensionados de la ANSES pueden aprovechar durante octubre de 2026 descuentos de hasta el 15% sin tope en supermercados y sumar rebajas bancarias de hasta el 25% mediante el programa Beneficios Capital Humano, utilizando únicamente su tarjeta de débito previsional.

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Mediante el programa Beneficios Capital Humano, los titulares obtienen rebajas de hasta el 15% sin tope de compra en locales adheridos, las cuales pueden combinarse con promociones bancarias específicas para alcanzar un ahorro total de hasta el 25% en las compras de alimentos y artículos de primera necesidad.

¿Qué supermercados ofrecen los mayores descuentos fijos y con tope en octubre?

El esquema general del programa se aplica de forma automática al abonar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta previsional, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones previas. Los beneficios varían según cada cadena:

  • Josimar y Toledo: ofrece un 15% de descuento sin tope de compra.

  • Disco, Jumbo y Vea: otorgan un 10% de ahorro en todos los rubros -incluyendo carnes- y suman un 20% de descuento adicional en perfumería y limpieza, también sin límite de monto.

  • Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: ofrecen un 10% de rebaja general sin tope de compra.

  • Carrefour y ChangoMás: aplican un 10% de descuento sujeto a topes, fijando un máximo de $35.000 por operación en el primer caso y un esquema de hasta $1.000 por transacción ($15.000 mensuales) en el segundo.

  • Supermercados Día: opera mediante un sistema de reintegro que alcanza hasta los $2.000 por cada transacción realizada.

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¿Cómo combinar los descuentos de ANSES con promociones bancarias para llegar al 25%?

El porcentaje de ahorro puede ampliarse de manera significativa al utilizar las tarjetas de débito, crédito o aplicaciones móviles asociadas a entidades bancarias que operan con convenios específicos para jubilados:

  • Banco Galicia: permite alcanzar hasta un 25% de descuento con la posibilidad de financiar las compras en hasta tres cuotas sin interés utilizando la aplicación MODO, con un tope de reintegro mensual de $20.000.

  • Banco Supervielle: ofrece los días martes un 20% de descuento en cadenas como Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás, con topes que varían entre $15.000 (pagando mediante código QR) y $25.000 (con tarjeta de débito).

  • Banco Nación: otorga un 5% de descuento adicional acumulable en la mayoría de las grandes cadenas al abonar mediante BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000.

  • Banco Provincia: permite sumar un 5% extra a través de los reintegros semanales de Cuenta DNI en supermercados adheridos como Día, Toledo, ChangoMás, Carrefour y Nini (con un límite de $5.000 semanales por persona).

¿Qué requisitos y recaudos hay que tener en cuenta para aprovechar el ahorro?

Para hacer efectivos los descuentos del programa oficial no se requiere completar formularios previos, pero es fundamental cumplir con las pautas operativas establecidas por cada entidad:

  • Medio de pago obligatorio: el pago debe realizarse estrictamente con la tarjeta de débito con la que se percibe la jubilación o pensión, o bien mediante las billeteras virtuales asociadas a las cuentas de la seguridad social.

  • Verificación de topes y días: es necesario chequear los días de vigencia de cada promoción bancaria (como los martes de Supervielle) y los límites máximos de devolución por operación o mes.

  • Acumulación de beneficios: no todas las promociones son acumulables entre sí; en algunos comercios se permite fusionar el descuento de ANSES con el del banco, mientras que en otros se debe optar por una única alternativa de rebaja.

¿Dónde se pueden consultar los comercios adheridos y las sucursales habilitadas?

El listado completo de los más de 12.000 puntos de venta adheridos en todo el país se encuentra disponible para su consulta en los canales oficiales. Los jubilados y pensionados pueden ingresar a la plataforma web de la ANSES o a la sección del programa Beneficios Capital Humano del Ministerio de Capital Humano para verificar por provincia, localidad y tipo de comercio qué almacenes, farmacias, estaciones de servicio y supermercados participan formalmente del programa de reintegros.

En pocas palabras

  • Jubilados y pensionados: Acceden a descuentos de hasta 15% sin tope en supermercados de octubre 2026.
  • Beneficios Capital Humano: Programa oficial que suma rebajas bancarias hasta 25% con tarjeta de débito previsional.
  • Comercios adheridos: Más de 7.000 locales ofrecen descuentos, combinables con promociones bancarias específicas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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