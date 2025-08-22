En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
Bono
Calendario y pagos

Bono especial de $100.000 y adelantó en el cobro de agosto: las dos buenas noticias para jubilados

Se trata de una iniciativa oficial que se hará efectiva a partir de este mismo mes. De cuánto será el monto que recibirán jubilados y pensionados.

Las dos buenas noticias que estos jubilados tendrán en agosto (Foto: archivo).

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros anunció que el próximo calendario de pagos llegará con novedades importantes para jubilados y pensionados de Córdoba. A partir de agosto, los beneficiarios no solo recibirán sus haberes antes de lo previsto, sino que además contarán con un bono extraordinario de $100.000, medida que llevará la jubilación mínima a $700.000.

El organismo previsional, que había implementado a mediados de 2024 un cambio en el esquema de liquidaciones, decidió volver al formato tradicional. Este modelo consiste en concentrar los pagos en uno o dos días, en lugar de extenderlos por terminación de DNI como lo hacen otros entes previsionales. La medida busca agilizar los procesos y simplificar la organización para los jubilados, que suelen enfrentar largas esperas.

Cuánto cobrarán los jubilados

Con el último incremento aplicado, los haberes alcanzaron un promedio superior al millón de pesos. De acuerdo con datos oficiales, la liquidación media que percibirán los pensionados en agosto será de $908.094. Esta cifra representa una suba significativa respecto a meses anteriores y se enmarca en el acuerdo alcanzado con la ANSES, que permitió actualizar los montos mínimos y reforzar la cobertura de los sectores más vulnerables.

El Gobierno provincial, a través de la Caja de Jubilaciones, definió que la mínima pasará a $700.000, cifra que se hará efectiva con el calendario de agosto. Esta actualización responde al compromiso asumido en mayo, cuando se selló un convenio con el organismo nacional para establecer un flujo mensual de $5.000 millones mientras avanzan las auditorías destinadas a calcular el monto definitivo de la deuda que el Estado nacional mantiene con Córdoba.

El calendario de pagos para jubilados

El organismo previsional cordobés informó que todos los beneficiarios podrán acceder a sus haberes a partir del viernes 29 de agosto, último día hábil del mes. Como la Caja no distingue por terminación de DNI, todos los jubilados y pensionados tendrán la posibilidad de cobrar en la misma fecha, lo que representa una diferencia con el sistema escalonado que aplica la ANSES a nivel nacional.

La última liquidación había tenido lugar el jueves 31 de julio. Esto significa que, en agosto, los jubilados recibirán un adelanto de dos días en el cobro de sus haberes. Para muchos, este detalle marca una diferencia importante, especialmente en un contexto económico donde cada jornada puede influir en el poder adquisitivo.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, confirmó la entrega de un bono de $100.000 que se sumará al haber mensual de los jubilados y pensionados que perciben hasta $1.300.000. Se trata de un refuerzo no contributivo diseñado para mejorar los ingresos de quienes más lo necesitan.

"Queremos acompañar a nuestros adultos mayores en un momento de alta inflación y con necesidades crecientes", sostuvo Llaryora en la presentación de la medida. El gobernador destacó que la provincia “hará un esfuerzo extra” para garantizar que el bono llegue en tiempo y forma junto con la liquidación de agosto.

Con esta decisión, la jubilación mínima ascenderá a $700.000, lo que supone un alivio para miles de beneficiarios. El objetivo oficial es reforzar el poder de compra de quienes se encuentran en la base del sistema previsional y sostener el consumo.

