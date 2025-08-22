Bono especial de $100.000 y adelantó en el cobro de agosto: las dos buenas noticias para jubilados

image.png ANSES: el aguinaldo de jubilados ya tiene fecha y podría sumar un bono de $70.000

El calendario de pagos para jubilados

El organismo previsional cordobés informó que todos los beneficiarios podrán acceder a sus haberes a partir del viernes 29 de agosto, último día hábil del mes. Como la Caja no distingue por terminación de DNI, todos los jubilados y pensionados tendrán la posibilidad de cobrar en la misma fecha, lo que representa una diferencia con el sistema escalonado que aplica la ANSES a nivel nacional.

La última liquidación había tenido lugar el jueves 31 de julio. Esto significa que, en agosto, los jubilados recibirán un adelanto de dos días en el cobro de sus haberes. Para muchos, este detalle marca una diferencia importante, especialmente en un contexto económico donde cada jornada puede influir en el poder adquisitivo.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, confirmó la entrega de un bono de $100.000 que se sumará al haber mensual de los jubilados y pensionados que perciben hasta $1.300.000. Se trata de un refuerzo no contributivo diseñado para mejorar los ingresos de quienes más lo necesitan.

"Queremos acompañar a nuestros adultos mayores en un momento de alta inflación y con necesidades crecientes", sostuvo Llaryora en la presentación de la medida. El gobernador destacó que la provincia “hará un esfuerzo extra” para garantizar que el bono llegue en tiempo y forma junto con la liquidación de agosto.

Con esta decisión, la jubilación mínima ascenderá a $700.000, lo que supone un alivio para miles de beneficiarios. El objetivo oficial es reforzar el poder de compra de quienes se encuentran en la base del sistema previsional y sostener el consumo.