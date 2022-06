Clara Salguero, sobre los aumentos y bonos: "La inflación vuelve todo insuficiente"

“No debería ser así. Cada movilización, cada piquete que trae demandas y cambios en la política social y económica de la Argentina va logrando aumentar el descontento, no solamente de aquellos que reclaman, sino de los demás que no reclaman, que no salen a las calles y no forman parte de los piquetes pero que se ven perjudicados en su andar cotidiano”, agregó.

En este sentido, dio datos de la consultora Diagnóstico Político, que realiza un análisis de la coyuntura política económica y social de Sudamérica, y que “desde el año 2009 viene realizando relevamientos acerca de los cortes y las marchas que se producen en la Argentina”.

De acuerdo al último relevamiento, en el año 2021 se produjeron en el país 6.658 cortes, y que de seguir esta tendencia, el año 2022 se cerrará con 11.300 cortes.

“En particular, en esta movilización del día jueves que se fue perdiendo el foco de lo que es la demanda social, lo que son las necesidades y las urgencias en determinado momento. Nos tuvimos que concentrar en el forcejeo entre efectivos policiales de Prefectura Naval y la unidad piquetera que estaba encabezada por el Polo Obrero y que la integran varios movimientos sociales de izquierda”, argumentó Salguero.

“Yo me quiero directamente enfocar en las necesidades de la gente, en los reclamos reales y genuinos. Los pagos llegan, llegan adelantos de aumento, por lo menos en el mes de junio, llegan las ayudas adicionales, pero todo queda absolutamente devorado por la inflación”, aseveró.

En este sentido, analizó las cifras del tema.

Hay tres millones de personas anotadas en el registro de la Economía Popular que están esperando ingresar y no pueden porque no va haber más apertura.

Potenciar Trabajo, qué es uno de los reclamos permanentes en cada marcha, tiene 1200.000 beneficiarios.

Tenemos 1200.000 beneficiarios que en el mes de junio van a recibir un aumento por el alcance del adelanto de salario mínimo: $22.770 más un Bono de $9000 partir del 15 de junio.

Asignación Universal por Hijo y por Embarazo también con aumento del 15% en el mes de junio, alcanzado por la ley de movilidad jubilatoria, donde parte o muchos de esos beneficiarios van a cobrar la semana que viene también el refuerzo de ingresos. Son 4400.000 en Asignación universal por hijo y asignación por embarazo.

Tenemos en empleo doméstico 1900.000 personas en casas particulares y solamente están registradas 800.000. Es uno de los sectores más castigados por el tema de la pandemia más castigado por el tema de la desocupación y el trabajo no registrado.

"Todo esto, evaporado por la inflación. Y esto este reclamo genuino de las calles", concluyó Salguero.