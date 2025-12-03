Destrozaron a la China Suárez en Chile con una tremenda revelación: "Escribió más de una vez para...."
La prensa chilena encendió la controversia cuando una periodista filtró una versión conocida en el ambiente sobre la ex de Benjamín Vicuña, Eugenia China Suárez.
Es sabido que la China Suárez es una figura popular en Chile, básicamente a raíz de su relación con Benjamín Vicuña y los dos hijos que tuvo con él. Y si bien no es tan querida como Pampita, a quien el público trasandino adora y acompaña desde la muerte su hija Blanca allá por 2012, tal parece que a Eugenia se habría puesto como objetivo conquistar el cariño que aún no consiguió.
Así lo aseguró la periodista Cecilia Gutiérrez en diálogo con Los Profesionales de Siempre, el programa de espectáculos que conduce Flor de la V en la pantalla de El Nueve. “Le ha escrito en más de una oportunidad a la producción general del Festival de Viña para ofrecerse como jurado del festival”, expuso ante el asombro de los integrantes del ciclo televisivo.
La información salió a la luz cuando la periodista chilena, integrante de Primer Plano, programa dedicado a la farándula trasandina, revelaba que Nicolás Payarola habría intentado estafarla al pedirle 35.000 dólares para entrevistar a Wanda Nara.
En ese momento, Mario Solís, periodista chileno invitado en el piso de Los Profesionales de Siempre, acotó que la China Suárez se había negado a ser entrevistada en Primer Plano. “Como ella pretende llegar al Festival de Viña como jurado, y sabe que estar en un programa así le puede generar una que otra controversia, no aceptó”, señaló.
Fue allí que disparó sin filtro contra la ex Casi Ángeles: “María Eugenia no es querida de Chile. Es conocida, pero no es querida”.
Por último, Gutiérrez encargó de dejar en claro que las negociaciones de la actual pareja de Mauro Icardi para formar parte del jurado internacional del Festival de Viña de Mar no fueron de “la época en que estuvo con Benjamín Vicuña”, sino que son de estos últimos meses. “Ella está hace poco escribiendo a la producción”, concluyó.
Qué dijo Maxi López sobre la China Suárez para dejar sin palabras a Yanina Latorre
Este lunes, Maxi López fue como invitado a Sálvese quien pueda (América TV), donde terminó protagonizando uno de los momentos más comentados del programa. El exfutbolista se encontró frente a frente con Yanina Latorre, quien no dudó en encararlo con su estilo directo y filoso, llevando rápidamente la conversación hacia un tema que siempre genera revuelo: la China Suárez.
Sin vueltas, Yanina lanzó la pregunta que abrió el juego y desató las risas en el estudio: "¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?". López, lejos de incomodarse, sonrió y esquivó la consulta con humor, respondiendo: "Me gusta cómo bajan la música". Su frase generó carcajadas entre los panelistas, aunque Latorre decidió redoblar la apuesta.
Con una foto de la actriz en pantalla, insistió: "¿Le das? Mirá esta bomba" para obtener una respuesta más concreta. López volvió a refugiarse en una idea tradicional, explicando: "A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían la mujer de un amigo tiene bigotes...", dejando claro que, por códigos personales, no consideraría a la ex de alguien cercano.
Yanina no lo dejó pasar y retrucó de inmediato: "¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco". Fue entonces cuando Maxi decidió aclarar su postura y bajarle el tono al cruce: "Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual". De ese modo, evitó cualquier comentario picante y optó por una respuesta diplomática respecto a la relación entre la actriz y Mauro Icardi.
La conversación tomó un giro más divertido cuando intervino Majo Martino, que lo puso nuevamente contra las cuerdas: "Pero visualmente, la ves a la China y olvídate de la historia. ¿Le das?". Esta vez, López no dudó ni un segundo y dejó en claro cuál es su prioridad: su pareja, Daniela Christiansson. Con total firmeza, sentenció: "Para mí, mi Daniela es 10 veces más".
El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados del ciclo, mostrando a un López relajado, con humor, pero también firme a la hora de defender su presente sentimental.