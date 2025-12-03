Destrozaron a la China Suárez en Chile con una tremenda revelación: “Escribió más de una vez para....”

Fue allí que disparó sin filtro contra la ex Casi Ángeles: “María Eugenia no es querida de Chile. Es conocida, pero no es querida”.

Qué dijo Maxi López sobre la China Suárez para dejar sin palabras a Yanina Latorre

Este lunes, Maxi López fue como invitado a Sálvese quien pueda (América TV), donde terminó protagonizando uno de los momentos más comentados del programa. El exfutbolista se encontró frente a frente con Yanina Latorre, quien no dudó en encararlo con su estilo directo y filoso, llevando rápidamente la conversación hacia un tema que siempre genera revuelo: la China Suárez.

Sin vueltas, Yanina lanzó la pregunta que abrió el juego y desató las risas en el estudio: "¿Le das a la China? no me contestaste. ¿Te gusta?". López, lejos de incomodarse, sonrió y esquivó la consulta con humor, respondiendo: "Me gusta cómo bajan la música". Su frase generó carcajadas entre los panelistas, aunque Latorre decidió redoblar la apuesta.

Con una foto de la actriz en pantalla, insistió: "¿Le das? Mirá esta bomba" para obtener una respuesta más concreta. López volvió a refugiarse en una idea tradicional, explicando: "A ver, yo debo ser un poco anticuado. Pero, viste cuando decían la mujer de un amigo tiene bigotes...", dejando claro que, por códigos personales, no consideraría a la ex de alguien cercano.

Yanina no lo dejó pasar y retrucó de inmediato: "¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco". Fue entonces cuando Maxi decidió aclarar su postura y bajarle el tono al cruce: "Bueno, pero creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual". De ese modo, evitó cualquier comentario picante y optó por una respuesta diplomática respecto a la relación entre la actriz y Mauro Icardi.

La conversación tomó un giro más divertido cuando intervino Majo Martino, que lo puso nuevamente contra las cuerdas: "Pero visualmente, la ves a la China y olvídate de la historia. ¿Le das?". Esta vez, López no dudó ni un segundo y dejó en claro cuál es su prioridad: su pareja, Daniela Christiansson. Con total firmeza, sentenció: "Para mí, mi Daniela es 10 veces más".

El intercambio se convirtió en uno de los momentos más comentados del ciclo, mostrando a un López relajado, con humor, pero también firme a la hora de defender su presente sentimental.