Se adelantan cobros de ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones esta semana
Desde el lunes 9 arranca el calendario de ANSES con aumentos por movilidad y el bono para los haberes más bajos. El cronograma llega con cambios por los feriados de Carnaval y adelanta cobros clave para jubilados, pensionados y AUH.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará la próxima semana con el pago de las jubilaciones, pensiones y asignaciones correspondientes a febrero de 2026. El cronograma se activa el lunes 9 y alcanza, en esta primera etapa, a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Este mes, los montos llegan con un aumento del 2,85%, aplicado en base a la fórmula de movilidad que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Además, ANSES confirmó la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, un adicional clave para sostener el ingreso mensual frente a la inflación.
Calendario ANSES de febrero: pagos con cambios por los feriados de Carnaval
El calendario de pagos de febrero presenta modificaciones debido a los feriados de Carnaval, que este año se celebran el lunes 16 y martes 17 de febrero, conformando el primer fin de semana largo de 2026. Por este motivo, ANSES reorganizó algunas fechas habituales de cobro, aunque sin afectar a los primeros beneficiarios del mes.
Como ocurre cada mes, el orden de pago se define según la terminación del DNI. De esta manera, los primeros en cobrar serán aquellos cuyo documento finalice en 0, que percibirán sus haberes el lunes 9 de febrero, antes de los feriados.
Jubilados y pensionados con haberes mínimos: cuándo cobran en febrero
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán de acuerdo al siguiente esquema:
DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
Tras el parate por los feriados de Carnaval, el calendario continúa de la siguiente manera:
DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero
Pensiones No Contributivas: fechas de cobro ANSES en febrero
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan durante la primera semana del calendario, sin interrupciones por los feriados:
DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero
Jubilados que superan el haber mínimo: calendario ANSES de fin de mes
Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma se activa recién en la última semana de febrero:
DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero
DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero
AUH ANSES: cuándo cobran los beneficiarios en febrero
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también comienzan a cobrar desde el lunes 9 de febrero. El calendario queda conformado de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero
DNI terminados en 1: martes 10 de febrero
DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero
DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero
DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero
Luego de los feriados de Carnaval, los pagos continúan así:
DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero
DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero
DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero
DNI terminados en 9: martes 24 de febrero
Aumento y bono ANSES: cuánto cobran jubilados y pensionados en febrero
Con la aplicación del aumento del 2,85% por movilidad y la continuidad del bono extraordinario, ANSES informó los montos actualizados que se acreditarán durante febrero.
La jubilación mínima pasa de $349.299,32 a $359.254,35. Para quienes acceden al bono de $70.000, el ingreso total mensual asciende a $429.254,35.
La jubilación máxima queda establecida en $2.417.441,63, sin acceso al bono extraordinario.
En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, el haber se ubica en $287.403,48 y alcanza los $357.403,48 con el refuerzo.
Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez, que representan el 70% del haber mínimo, pasan a $251.453,59 y ascienden a $321.453,59 con el bono.
Por su parte, la PNC para madres de siete hijos mantiene un monto equivalente a la jubilación mínima y llega a $429.254,35 con el adicional incluido.
Quiénes no cobran el bono de $70.000 de ANSES
El bono extraordinario no se paga de manera universal. Quedan excluidos los jubilados y pensionados cuyo haber bruto mensual supere los $429.219,42, tope fijado para febrero de 2026.
Tampoco acceden al refuerzo los grupos familiares en los que alguno de sus integrantes perciba ingresos superiores a los límites establecidos por ANSES para el cobro de asignaciones familiares.