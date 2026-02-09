Se adelantan cobros de ANSES: quiénes cobran jubilaciones y pensiones esta semana

Calendario_ANSES

Jubilados y pensionados con haberes mínimos: cuándo cobran en febrero

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán de acuerdo al siguiente esquema:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

Tras el parate por los feriados de Carnaval, el calendario continúa de la siguiente manera:

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Pensiones No Contributivas: fechas de cobro ANSES en febrero

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se pagan durante la primera semana del calendario, sin interrupciones por los feriados:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de febrero

Jubilados que superan el haber mínimo: calendario ANSES de fin de mes

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma se activa recién en la última semana de febrero:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

AUH ANSES: cuándo cobran los beneficiarios en febrero

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) también comienzan a cobrar desde el lunes 9 de febrero. El calendario queda conformado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminados en 1: martes 10 de febrero

DNI terminados en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminados en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminados en 4: viernes 13 de febrero

Luego de los feriados de Carnaval, los pagos continúan así:

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 7: viernes 20 de febrero

DNI terminados en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 9: martes 24 de febrero

Aumento y bono ANSES: cuánto cobran jubilados y pensionados en febrero

Con la aplicación del aumento del 2,85% por movilidad y la continuidad del bono extraordinario, ANSES informó los montos actualizados que se acreditarán durante febrero.

La jubilación mínima pasa de $349.299,32 a $359.254,35. Para quienes acceden al bono de $70.000, el ingreso total mensual asciende a $429.254,35.

La jubilación máxima queda establecida en $2.417.441,63, sin acceso al bono extraordinario.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima, el haber se ubica en $287.403,48 y alcanza los $357.403,48 con el refuerzo.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez, que representan el 70% del haber mínimo, pasan a $251.453,59 y ascienden a $321.453,59 con el bono.

Por su parte, la PNC para madres de siete hijos mantiene un monto equivalente a la jubilación mínima y llega a $429.254,35 con el adicional incluido.

Quiénes no cobran el bono de $70.000 de ANSES

El bono extraordinario no se paga de manera universal. Quedan excluidos los jubilados y pensionados cuyo haber bruto mensual supere los $429.219,42, tope fijado para febrero de 2026.

Tampoco acceden al refuerzo los grupos familiares en los que alguno de sus integrantes perciba ingresos superiores a los límites establecidos por ANSES para el cobro de asignaciones familiares.