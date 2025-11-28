Este esquema reemplaza los incrementos trimestrales y busca actualizar las prestaciones de manera más frecuente ante los cambios de precios. El aumento impacta tanto en la prestación general como en la asignación por discapacidad y en los valores diferenciales de la Zona Austral.

¿Cuánto queda la AUH en diciembre con la suba?

ANSES_embargo ANSES actualiza AUH y mantiene vigente la Tarjeta Alimentar en diciembre

ANSES confirmó los valores actualizados tras el incremento del 2,3%:

AUH general:

Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención (20%): $24.493

AUH por discapacidad:

Monto bruto: $398.697

Pago mensual: $318.957,60

Zona Austral (Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Partido de Patagones):

AUH: $159.178

Pago mensual: $127.342,40

AUH discapacidad: $414.644,80

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en diciembre?

La Tarjeta Alimentar no recibe aumentos porque no está incluida en la fórmula de movilidad. Sus montos siguen congelados desde mediados de 2024, pero continúan siendo un componente central del ingreso destinado a la compra de alimentos.

Montos vigentes:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

El beneficio se acredita según terminación de DNI, en la misma fecha en que se deposita la AUH o la AUE.

¿Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre?

Con la suba aplicada en AUH, los ingresos finales quedan de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo: $150.224

Familias con 2 hijos: $277.884

Familias con 3 o más hijos: $401.984

Los depósitos se realizan de forma automática y no requieren trámites adicionales en ANSES.

¿Cuándo paga ANSES en diciembre 2025?

El calendario inicia el 10 de diciembre con las Pensiones No Contributivas (PNC). Luego continúan:

AUH

AUE

SUAF

Jubilaciones y pensiones

Tarjeta Alimentar

La fecha exacta puede consultarse desde Mi ANSES o en la sección Calendario de pagos del sitio oficial.