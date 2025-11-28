Ángel de Brito reveló qué periodista fue tentada para Gran Hermano: "Mata a alguien"

Telefe está preparando para el verano el regreso de Gran Hermano en su versión Generación Dorada a 25 años de la primera emisión del reality en la Argentina.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El conductor de LAM, Ángel de Brito, contó qué periodista recibió un llamado para sumarse a la edición de Gran Hermano Generación Dorada.
Telefe está preparando para el verano el regreso de Gran Hermano en su versión Generación Dorada a 25 años de la primera emisión del reality en la Argentina.
En ese contexto, Ángel de Brito reveló en LAM (América TV) la importante periodista que fue tentada para participar de la próxima edición del popular programa.
En la nueva edición del reality, que saldrá al aire en el mes de febrero del próximo año, participarán famosos y personas desconocidas, dando un condimento extra a la convivencia en la famosa casa.
Dentro de unos días será el último casting abierto para la gente y el conductor comentó a qué periodista y conductora de América tentaron para sumarse al reality junto a su hijo mientras se piensa en la lista final de famosos y personas ajenas al medio que ingresarán a la casa.
"¿Saben a quién llamaron de acá no?", adelantó Ángel. Y luego amplió: "A Marcela Tauro y al hijo (Juan Cruz). La Tauro mata a alguien ahí adentro. No se aguanta en Intrusos dos horas sin pelear, imaginate ahí adentro".
Según reveló Santiago del Moro, en Gran Hermano Generación Dorada van a poder participar desde famosos hasta gente desconocida. "Influencers, deportistas, cualquiera que se considere famoso y personas desconocidas. Todos tendrán lugar en esta nueva edición", comunicó el conductor del reality.
Y agregó: "Además, Gran Hermano podrá emitir golden tickets para invitar a su casa a quien considere. Es decir que, además de la gente que se inscriba, GH también podrá convocar a su criterio a jugadores. El único requisito es ser mayor de 18 años y tener muchas ganas de jugar Gran Hermano".
Santiago del Moro aclaró varios puntos desde sus historias de Instagram ante algunos trascendidos que surgieron sobre lo que será la edición de Gran Hermano Generación Dorada.
Con relación a la selección de los participantes, explicó que "no hay ningún jugador confirmado aún", así como también reveló que "el casting presencial ya se está haciendo en la misma productora de siempre".
Asimismo, el conductor estrella de Telefe, quien renovó contrato con el canal por cinco años más, aclaró también que la siguiente temporada de Gran Hermano.
"¡No es una edición de ‘famosos’ ni VIP! Es ‘Generación Dorada’ (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)", remarcó el animador, al tiempo que concluyó informando que "el casting sigue abierto" y que todavía "no hay día de febrero para el debut confirmado".