Ángel de Brito reveló qué periodista fue tentada para Gran Hermano: "Mata a alguien"

"¿Saben a quién llamaron de acá no?", adelantó Ángel. Y luego amplió: "A Marcela Tauro y al hijo (Juan Cruz). La Tauro mata a alguien ahí adentro. No se aguanta en Intrusos dos horas sin pelear, imaginate ahí adentro".

Según reveló Santiago del Moro, en Gran Hermano Generación Dorada van a poder participar desde famosos hasta gente desconocida. "Influencers, deportistas, cualquiera que se considere famoso y personas desconocidas. Todos tendrán lugar en esta nueva edición", comunicó el conductor del reality.

Y agregó: "Además, Gran Hermano podrá emitir golden tickets para invitar a su casa a quien considere. Es decir que, además de la gente que se inscriba, GH también podrá convocar a su criterio a jugadores. El único requisito es ser mayor de 18 años y tener muchas ganas de jugar Gran Hermano".

Qué aclaró Santiago del Moro sobre el nuevo Gran Hermano

Santiago del Moro aclaró varios puntos desde sus historias de Instagram ante algunos trascendidos que surgieron sobre lo que será la edición de Gran Hermano Generación Dorada.

Con relación a la selección de los participantes, explicó que "no hay ningún jugador confirmado aún", así como también reveló que "el casting presencial ya se está haciendo en la misma productora de siempre".

Asimismo, el conductor estrella de Telefe, quien renovó contrato con el canal por cinco años más, aclaró también que la siguiente temporada de Gran Hermano.

"¡No es una edición de ‘famosos’ ni VIP! Es ‘Generación Dorada’ (para todos, más o menos conocidos son todos iguales en la casa)", remarcó el animador, al tiempo que concluyó informando que "el casting sigue abierto" y que todavía "no hay día de febrero para el debut confirmado".