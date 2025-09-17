Gastón Trezeguet dio detalles reveladores del embarazo de Marianela Mirra: "No llegó a los..."

En ese sentido, Gastón Trezeguet reconoció que Marianela Mirra no lo había autorizado para compartir la noticia: "No estaría teniendo que contar nada más. Corto con ella y yo di por hecho que si me lo estás contando a mí es porque se puede difundir. Tengo un programa de streaming y hablo de los ex Gran Hermano todos los días de mi vida".

Embed

Y explicó qué le dijo la ganadora de la edición 2007 del reality tras ver que la noticia en los medios: "Después me dijo: 'No te voy a contar más nada. Si no lo digo yo, ¿cómo lo vas a contar vos?'".

"A Laura Ubfal se lo conté yo", afirmó Trezeguet. Y amplió sobre el embaraz de Marianela: "Ella no está ni en los tres meses, se va a callar la boca hasta que sea visible".

"Si Marianela está embarazada cambian un montón de cosas para la familia", observó y conto cómo nació la amistad entre los dos: "Es una amiga que me llama contenta para contarme esto. Ella vive ahora en Buenos Aires y fue más frecuente el diálogo. Yo elijo creerle a mis amigos después si me demuestra lo contrario ni idea".

"Ella se había equivocado en decir que había cortado la relación con Alperovich pero lo hizo para evitar que la buscaran las cámaras", concluyó Gastón Trezeguet sobre las declaraciones de la tucumana diciendo que había cortado su vínculo con el ex funcionario cuando cumplía su condena en el penal de Ezeiza.

marianela mirra jose alperovich foto embarazo

Por qué fue condenado a 16 años de cárcel José Alperovich

José Alperovich fue condenado en junio a 16 años de prisión por abuso sexual de su sobrina por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 a cargo del juez Juan Ramos Padilla y también fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.

El ex gobernador de Tucumán de 70 años fue encontrado responsable de tres hechos de abuso sexual simple y seis hechos de abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal. Hoy cumple con su condena en prisión domiciliaria.

"Medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir los actos. Alperovich abusó de su sobrina segunda valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia”, aseguró el juez Ramos Padilla en los fundamentos de la condena a José Alperovich por abuso sexual.