En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Previsional

ANSES septiembre 2025: los nuevos créditos para AUH y jubilados de hasta $3 millones

Jubilados y beneficiarios de AUH pueden acceder desde septiembre a créditos millonarios en Banco Nación y Provincia. Con simulador online, cuotas fijas y aprobación rápida, los préstamos llegan directo a tu cuenta.

ANSES septiembre 2025: los nuevos créditos para AUH y jubilados de hasta $3 millones

ANSES septiembre 2025: los nuevos créditos para AUH y jubilados de hasta $3 millones

Los beneficiarios de ANSES ya pueden solicitar créditos de hasta $3.000.000 a través del Banco Nación y el Banco Provincia. La medida alcanza a jubilados, pensionados, AUH y SUAF, con plazos de hasta 72 meses, simulador online y acreditación en 48 horas.

Leé también ANSES septiembre 2025: así se tramita el beneficio de $67.000 paso a paso
ANSES septiembre 2025: así se tramita el beneficio de $67.000 paso a paso

Septiembre llegó con novedades para millones de argentinos que dependen de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Además del calendario habitual de pagos y los aumentos aplicados por movilidad, se activaron nuevas líneas de crédito en dos de los bancos públicos más importantes: el Banco Nación y el Banco Provincia.

Los préstamos están dirigidos a jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y titulares de SUAF (Asignaciones Familiares), lo que convierte a esta herramienta financiera en una de las más amplias en términos de alcance.

Con montos que llegan hasta los $3.000.000, acreditación en la misma cuenta donde se cobran los haberes y cuotas fijas por hasta 72 meses, la propuesta se presenta como una alternativa para quienes necesitan liquidez inmediata para afrontar gastos del día a día o incluso financiar proyectos personales.

Créditos de hasta $3.000.000: Nación vs. Provincia

La principal diferencia entre las entidades radica en los montos máximos disponibles:

  • Banco Provincia: ofrece préstamos de hasta $2.500.000.

  • Banco Nación: habilitó un tope más alto, de $3.000.000.

En ambos casos, los beneficiarios pueden elegir plazos de entre 12 y 72 meses, lo que permite adaptar la cuota mensual a cada presupuesto familiar.

La acreditación del dinero se realiza en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Esto significa que, a diferencia de otras líneas crediticias más burocráticas, el acceso al dinero es prácticamente inmediato una vez aprobada la solicitud.

El simulador online: una herramienta clave

Uno de los puntos más destacados de esta línea de préstamos es la posibilidad de utilizar el simulador oficial de cada banco antes de confirmar la operación.

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia habilitaron esta herramienta en sus páginas web y aplicaciones móviles, y su funcionamiento es sencillo:

  • El beneficiario ingresa el monto deseado o la cuota que está dispuesto a pagar.

  • Selecciona un plazo de devolución entre 12 y 72 meses.

  • El sistema muestra de inmediato la cuota estimada, la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA).

De esta manera, cada persona puede evaluar si el préstamo se ajusta o no a su economía antes de comprometerse.

créditos cuenta dni banco provincia anses
Créditos a beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagás $50.000 de cuota

Créditos a beneficiarios ANSES: cuánto te dan si pagás $50.000 de cuota

Ejemplo: cuánto se paga por $1.000.000

Uno de los ejemplos más consultados en los simuladores es el de un crédito de $1.000.000 en 72 meses.

Según el cálculo del Banco Provincia, la cuota inicial estimada es de $66.508,24 por mes, con valor fijo durante todo el período.

Este número sirve como referencia para quienes analizan si el préstamo entra en su presupuesto. Sin embargo, el valor final puede variar en función del perfil crediticio de cada solicitante y de las políticas internas de cada entidad.

En el Banco Nación, los montos son similares, aunque en muchos casos las condiciones pueden diferir en la tasa aplicada. Por eso, la recomendación es siempre usar el simulador y comparar antes de confirmar la operación.

Paso a paso: cómo pedir el crédito

En Banco Provincia

  • Ingresar al home banking con usuario y clave.

  • Seleccionar la opción “Préstamos” y luego el simulador.

  • Indicar el monto y el plazo de devolución.

  • Confirmar la solicitud de manera digital.

  • Esperar la acreditación en la cuenta en hasta 48 horas hábiles.

En Banco Nación

  • Acceder al home banking o a la aplicación móvil.

  • Entrar en la sección “Préstamos personales”.

  • Completar el simulador con el monto y plazo deseado.

  • Confirmar la operación con la clave digital.

  • Recibir la acreditación en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas.

Requisitos para acceder

No todos los beneficiarios de ANSES pueden solicitar los préstamos: es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos.

  • Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión.

  • Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

  • Tener CUIL activo, clave digital y una cuenta bancaria habilitada.

  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

  • Contar con buen historial crediticio.

La última condición es clave: a pesar de que se trata de líneas dirigidas a beneficiarios de ANSES, las entidades financieras igualmente realizan un análisis del perfil de cada solicitante.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH Créditos
Notas relacionadas
ANSES confirmó el aumento: cuánto cobran AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025
AUH de ANSES: cómo acceder al extra de $67.000 en septiembre 2025
ANSES paga un extra de $322.000 desde el 19 de septiembre: quiénes pueden cobrarlo y cómo pedirlo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar