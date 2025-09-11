ANSES septiembre 2025: los nuevos créditos para AUH y jubilados de hasta $3 millones

Créditos de hasta $3.000.000: Nación vs. Provincia

La principal diferencia entre las entidades radica en los montos máximos disponibles:

Banco Provincia : ofrece préstamos de hasta $2.500.000 .

Banco Nación: habilitó un tope más alto, de $3.000.000.

En ambos casos, los beneficiarios pueden elegir plazos de entre 12 y 72 meses, lo que permite adaptar la cuota mensual a cada presupuesto familiar.

La acreditación del dinero se realiza en la cuenta bancaria del solicitante en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Esto significa que, a diferencia de otras líneas crediticias más burocráticas, el acceso al dinero es prácticamente inmediato una vez aprobada la solicitud.

El simulador online: una herramienta clave

Uno de los puntos más destacados de esta línea de préstamos es la posibilidad de utilizar el simulador oficial de cada banco antes de confirmar la operación.

Tanto el Banco Nación como el Banco Provincia habilitaron esta herramienta en sus páginas web y aplicaciones móviles, y su funcionamiento es sencillo:

El beneficiario ingresa el monto deseado o la cuota que está dispuesto a pagar .

Selecciona un plazo de devolución entre 12 y 72 meses.

El sistema muestra de inmediato la cuota estimada, la tasa de interés y el Costo Financiero Total (CFTEA).

De esta manera, cada persona puede evaluar si el préstamo se ajusta o no a su economía antes de comprometerse.

Ejemplo: cuánto se paga por $1.000.000

Uno de los ejemplos más consultados en los simuladores es el de un crédito de $1.000.000 en 72 meses.

Según el cálculo del Banco Provincia, la cuota inicial estimada es de $66.508,24 por mes, con valor fijo durante todo el período.

Este número sirve como referencia para quienes analizan si el préstamo entra en su presupuesto. Sin embargo, el valor final puede variar en función del perfil crediticio de cada solicitante y de las políticas internas de cada entidad.

En el Banco Nación, los montos son similares, aunque en muchos casos las condiciones pueden diferir en la tasa aplicada. Por eso, la recomendación es siempre usar el simulador y comparar antes de confirmar la operación.

Paso a paso: cómo pedir el crédito

En Banco Provincia

Ingresar al home banking con usuario y clave.

Seleccionar la opción “Préstamos” y luego el simulador.

Indicar el monto y el plazo de devolución .

Confirmar la solicitud de manera digital.

Esperar la acreditación en la cuenta en hasta 48 horas hábiles.

En Banco Nación

Acceder al home banking o a la aplicación móvil.

Entrar en la sección “Préstamos personales” .

Completar el simulador con el monto y plazo deseado.

Confirmar la operación con la clave digital .

Recibir la acreditación en la cuenta en un plazo de 24 a 48 horas.

Requisitos para acceder

No todos los beneficiarios de ANSES pueden solicitar los préstamos: es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos.

Ser titular de AUH, SUAF, jubilación o pensión .

Cobrar los haberes en Banco Nación o Banco Provincia .

Tener CUIL activo , clave digital y una cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Contar con buen historial crediticio.

La última condición es clave: a pesar de que se trata de líneas dirigidas a beneficiarios de ANSES, las entidades financieras igualmente realizan un análisis del perfil de cada solicitante.