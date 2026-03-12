Nuevo cálculo del bono ANSES para jubilados: qué cambia y cuánto se cobrará

A partir del 20 de marzo, quienes cobren más que la jubilación mínima comenzarán a percibir un bono variable, cuyo monto se reducirá progresivamente a medida que aumente el ingreso mensual del beneficiario.

Este esquema implica que el refuerzo económico no desaparecerá de forma automática cuando se supere la jubilación mínima, sino que se irá ajustando gradualmente hasta desaparecer por completo cuando el haber supere el límite fijado por el Gobierno.

La medida busca mantener el refuerzo completo para quienes se encuentran en la base de la pirámide previsional, mientras que se reduce de forma escalonada para quienes perciben ingresos más altos dentro del sistema.

Cuánto es la jubilación mínima en marzo

Con el incremento del 2,88% correspondiente a marzo, calculado en base al índice de inflación informado por el INDEC, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $369.600,88.

A ese monto se suma el bono completo de $70.000, que continuará vigente para quienes cobran el haber mínimo.

De esta manera, los jubilados que perciben la mínima alcanzan durante marzo un ingreso total de $439.600,88, cifra que se utiliza como referencia para determinar quiénes pueden acceder al refuerzo completo.

En otras palabras, ese monto funciona como un techo de ingresos dentro del esquema del bono previsional.

Qué ocurre con quienes cobran más que la mínima

Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que el bono previsional no desaparece automáticamente cuando el jubilado cobra más que el haber mínimo.

En su lugar, se aplicará un sistema proporcional. Esto significa que el refuerzo se reducirá de forma gradual a medida que aumente el ingreso del beneficiario.

Por ejemplo, si un jubilado percibe un haber levemente superior a la mínima, continuará recibiendo una parte del bono. Sin embargo, a medida que el ingreso mensual sea mayor, el monto del refuerzo se irá reduciendo.

El bono desaparecerá completamente cuando el haber del jubilado alcance o supere el monto equivalente al ingreso total que recibe un jubilado que cobra la mínima más el bono completo.

Este sistema busca evitar saltos bruscos en los ingresos de los beneficiarios y aplicar un esquema más gradual en la asignación del refuerzo previsional.

Quiénes cobran el bono de ANSES

El refuerzo previsional que paga la ANSES no está destinado únicamente a los jubilados que cobran la mínima. El esquema también alcanza a otros grupos dentro del sistema previsional.

Entre los beneficiarios incluidos se encuentran:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Beneficiarios de pensiones no contributivas

En todos los casos, el organismo previsional aplica el mismo criterio para determinar si corresponde el bono completo o un refuerzo proporcional.

Cómo impacta la medida en los ingresos de los jubilados

El nuevo esquema no modifica el monto del bono completo, que continuará siendo de $70.000, pero sí cambia la forma en que se distribuye entre quienes superan el haber mínimo.

Esto implica que algunos jubilados que hasta ahora percibían el refuerzo completo podrían comenzar a recibir un monto menor, dependiendo del nivel de ingresos que tengan dentro del sistema previsional.

De esta manera, el Gobierno busca concentrar el mayor nivel de asistencia en quienes se encuentran en la base de la escala previsional.

Qué dice la normativa publicada en el Boletín Oficial

La resolución publicada en el Boletín Oficial establece los parámetros que utiliza la ANSES para calcular el refuerzo previsional en cada caso.

El documento detalla el mecanismo mediante el cual se determina cuándo corresponde el bono completo y en qué situaciones el pago se realiza de manera proporcional.

Además, fija los límites de ingresos que se toman como referencia para definir la reducción gradual del refuerzo. Con este nuevo esquema, el organismo previsional continuará otorgando el bono como complemento de ingresos, pero aplicando un sistema más escalonado que prioriza a los jubilados con menores haberes.