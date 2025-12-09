En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Previsional

Cuánto cobra una familia con tres hijos por AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: montos actualizados

Diciembre llega con aumentos y actualizaciones que impactan de lleno en las familias que cobran AUH y Tarjeta Alimentar. Cuánto se cobra en el último mes del año.

Diciembre de 2025 vuelve a ser determinante: llega con aumento confirmado, actualización automática por inflación y valores que marcan la última referencia del año para quienes necesitan planificar gastos y organizar el cierre del año.

En esta nota te contamos cuánto cobra en diciembre una familia con tres hijos -uno de los modelos familiares más frecuentes del país-, cómo se compone cada beneficio, cuánto se retiene, cuánto entra efectivamente al bolsillo y qué requisitos exige ANSES para mantenerlos activos.

AUH en diciembre: cuánto sube y cuáles son los nuevos valores

ANSES confirmó que en diciembre se aplica un nuevo reajuste mensual, en este caso del 2,3%, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con ese aumento, la AUH queda así:

  • Monto total por hijo (bruto): $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.973,60

  • Retención mensual (20%): $24.493,40

Ese 20% retenido no se pierde: se acumula mes a mes y ANSES lo devuelve una vez por año cuando la persona titular presenta la Libreta AUH con los datos de escolaridad, controles médicos y vacunación.

Cuánto cobra una familia con tres hijos por AUH en diciembre

Llevado a un hogar con tres hijos, la AUH en diciembre queda de esta manera:

Monto que entra al bolsillo

  • Pago mensual por hijo: $97.973,60

  • Pago total por tres hijos: $293.920,80

Es decir, la familia recibe casi $294.000 netos solo por AUH.

Retención acumulada

  • Retención mensual por hijo: $24.493,40

  • Retención total por tres hijos: $73.480,20

Esa suma quedará pendiente para su cobro anual, siempre que se presente la Libreta AUH en tiempo y forma.

ANSES_bono

Tarjeta Alimentar: montos actualizados en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente para quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años. No requiere trámite, no necesita turno y no se gestiona aparte: llega junto con la asignación.

Los valores vigentes en diciembre son:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

Por lo tanto, una familia con tres chicos o más recibe $108.062 adicionales todos los meses para la compra exclusiva de alimentos.

Ingreso total en diciembre para una familia con tres hijos

Sumando AUH + Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual queda así:

  • AUH (3 hijos): $293.920,80

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

Total en diciembre: $401.982,80

Más de $400.000 mensuales, cifra que para miles de hogares representa el sostén principal justo en el mes con mayor nivel de gastos de todo el año.

Por qué diciembre es clave para quienes reciben AUH y Tarjeta Alimentar

Diciembre siempre es un mes de tensión en el presupuesto familiar. Aumentos estacionales, fiestas de fin de año, mayores gastos en alimentos, transporte y compromisos sociales vuelven fundamental saber cuánto se cobrará y cuándo.

Además, es un mes donde suele haber:

  • Cambios en calendario de pagos

  • Aumentos por movilidad

  • Adelantos o reacomodamientos presupuestarios

  • Superposición de gastos extraordinarios

Por eso, contar con montos actualizados permite anticiparse y evitar sobresaltos financieros.

Cómo se compone el pago de la AUH (explicado simple)

Para evitar confusiones, así está dividido el beneficio todos los meses:

  • Monto bruto: $122.467 por hijo

  • Pago mensual real: 80%, $97.973,60 por hijo

  • Retención anual: 20%, $24.493,40 por hijo

Ese 20% retenido se cobra un año después, solo si la Libreta AUH está presentada. Sin ese trámite, ANSES no libera los fondos.

Quiénes pueden cobrar la AUH en diciembre 2025

Pueden recibir este beneficio:

  • Personas desocupadas

  • Trabajadores informales

  • Empleadas domésticas registradas

  • Monotributistas sociales

  • Familias con hijos menores de 18 años

  • Personas con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

  • Residentes en Argentina con DNI vigente

Además, los ingresos familiares no deben superar los topes establecidos por ANSES.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar en diciembre

Se acredita automáticamente para:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

  • Familias con hijos con discapacidad

  • Beneficiarias de Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes

No requiere trámite: ANSES y el Ministerio de Capital Humano cruzan datos y asignan el pago.

