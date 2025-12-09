Cuánto cobra una familia con tres hijos por AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: montos actualizados

Monto total por hijo (bruto): $122.467

Pago mensual (80%): $97.973,60

Retención mensual (20%): $24.493,40

Ese 20% retenido no se pierde: se acumula mes a mes y ANSES lo devuelve una vez por año cuando la persona titular presenta la Libreta AUH con los datos de escolaridad, controles médicos y vacunación.

Cuánto cobra una familia con tres hijos por AUH en diciembre

Llevado a un hogar con tres hijos, la AUH en diciembre queda de esta manera:

Monto que entra al bolsillo

Pago mensual por hijo: $97.973,60

Pago total por tres hijos: $293.920,80

Es decir, la familia recibe casi $294.000 netos solo por AUH.

Retención acumulada

Retención mensual por hijo: $24.493,40

Retención total por tres hijos: $73.480,20

Esa suma quedará pendiente para su cobro anual, siempre que se presente la Libreta AUH en tiempo y forma.

ANSES_bono

Tarjeta Alimentar: montos actualizados en diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente para quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años. No requiere trámite, no necesita turno y no se gestiona aparte: llega junto con la asignación.

Los valores vigentes en diciembre son:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

Por lo tanto, una familia con tres chicos o más recibe $108.062 adicionales todos los meses para la compra exclusiva de alimentos.

Ingreso total en diciembre para una familia con tres hijos

Sumando AUH + Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual queda así:

AUH (3 hijos): $293.920,80

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total en diciembre: $401.982,80

Más de $400.000 mensuales, cifra que para miles de hogares representa el sostén principal justo en el mes con mayor nivel de gastos de todo el año.

Por qué diciembre es clave para quienes reciben AUH y Tarjeta Alimentar

Diciembre siempre es un mes de tensión en el presupuesto familiar. Aumentos estacionales, fiestas de fin de año, mayores gastos en alimentos, transporte y compromisos sociales vuelven fundamental saber cuánto se cobrará y cuándo.

Además, es un mes donde suele haber:

Cambios en calendario de pagos

Aumentos por movilidad

Adelantos o reacomodamientos presupuestarios

Superposición de gastos extraordinarios

Por eso, contar con montos actualizados permite anticiparse y evitar sobresaltos financieros.

Cómo se compone el pago de la AUH (explicado simple)

Para evitar confusiones, así está dividido el beneficio todos los meses:

Monto bruto: $122.467 por hijo

Pago mensual real: 80%, $97.973,60 por hijo

Retención anual: 20%, $24.493,40 por hijo

Ese 20% retenido se cobra un año después, solo si la Libreta AUH está presentada. Sin ese trámite, ANSES no libera los fondos.

Quiénes pueden cobrar la AUH en diciembre 2025

Pueden recibir este beneficio:

Personas desocupadas

Trabajadores informales

Empleadas domésticas registradas

Monotributistas sociales

Familias con hijos menores de 18 años

Personas con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

Residentes en Argentina con DNI vigente

Además, los ingresos familiares no deben superar los topes establecidos por ANSES.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar en diciembre

Se acredita automáticamente para:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años

Familias con hijos con discapacidad

Beneficiarias de Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes

No requiere trámite: ANSES y el Ministerio de Capital Humano cruzan datos y asignan el pago.