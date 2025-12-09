Diciembre de 2025 vuelve a ser determinante: llega con aumento confirmado, actualización automática por inflación y valores que marcan la última referencia del año para quienes necesitan planificar gastos y organizar el cierre del año.
Cuánto cobra una familia con tres hijos por AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre: montos actualizados
En esta nota te contamos cuánto cobra en diciembre una familia con tres hijos -uno de los modelos familiares más frecuentes del país-, cómo se compone cada beneficio, cuánto se retiene, cuánto entra efectivamente al bolsillo y qué requisitos exige ANSES para mantenerlos activos.
ANSES confirmó que en diciembre se aplica un nuevo reajuste mensual, en este caso del 2,3%, siguiendo la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Con ese aumento, la AUH queda así:
Monto total por hijo (bruto): $122.467
Pago mensual (80%): $97.973,60
Retención mensual (20%): $24.493,40
Ese 20% retenido no se pierde: se acumula mes a mes y ANSES lo devuelve una vez por año cuando la persona titular presenta la Libreta AUH con los datos de escolaridad, controles médicos y vacunación.
Llevado a un hogar con tres hijos, la AUH en diciembre queda de esta manera:
Monto que entra al bolsillo
Pago mensual por hijo: $97.973,60
Pago total por tres hijos: $293.920,80
Es decir, la familia recibe casi $294.000 netos solo por AUH.
Retención acumulada
Retención mensual por hijo: $24.493,40
Retención total por tres hijos: $73.480,20
Esa suma quedará pendiente para su cobro anual, siempre que se presente la Libreta AUH en tiempo y forma.
La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente para quienes cobran AUH por hijos de hasta 17 años. No requiere trámite, no necesita turno y no se gestiona aparte: llega junto con la asignación.
Los valores vigentes en diciembre son:
1 hijo: $52.250
2 hijos: $81.936
3 o más hijos: $108.062
Por lo tanto, una familia con tres chicos o más recibe $108.062 adicionales todos los meses para la compra exclusiva de alimentos.
Sumando AUH + Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual queda así:
AUH (3 hijos): $293.920,80
Tarjeta Alimentar: $108.062
Total en diciembre: $401.982,80
Más de $400.000 mensuales, cifra que para miles de hogares representa el sostén principal justo en el mes con mayor nivel de gastos de todo el año.
Diciembre siempre es un mes de tensión en el presupuesto familiar. Aumentos estacionales, fiestas de fin de año, mayores gastos en alimentos, transporte y compromisos sociales vuelven fundamental saber cuánto se cobrará y cuándo.
Además, es un mes donde suele haber:
Cambios en calendario de pagos
Aumentos por movilidad
Adelantos o reacomodamientos presupuestarios
Superposición de gastos extraordinarios
Por eso, contar con montos actualizados permite anticiparse y evitar sobresaltos financieros.
Para evitar confusiones, así está dividido el beneficio todos los meses:
Monto bruto: $122.467 por hijo
Pago mensual real: 80%, $97.973,60 por hijo
Retención anual: 20%, $24.493,40 por hijo
Ese 20% retenido se cobra un año después, solo si la Libreta AUH está presentada. Sin ese trámite, ANSES no libera los fondos.
Pueden recibir este beneficio:
Personas desocupadas
Trabajadores informales
Empleadas domésticas registradas
Monotributistas sociales
Familias con hijos menores de 18 años
Personas con hijos con discapacidad (sin límite de edad)
Residentes en Argentina con DNI vigente
Además, los ingresos familiares no deben superar los topes establecidos por ANSES.
Se acredita automáticamente para:
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años
Familias con hijos con discapacidad
Beneficiarias de Asignación por Embarazo (AUE) a partir del tercer mes
No requiere trámite: ANSES y el Ministerio de Capital Humano cruzan datos y asignan el pago.