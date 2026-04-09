Cuánto se cobra por pensión ANSES en abril 2026 y quiénes acceden

Se trata de un ingreso mensual que:

Reemplaza parcialmente la jubilación del titular fallecido

Garantiza la continuidad del ingreso familiar

Se mantiene mientras se cumplan los requisitos establecidos

Este beneficio forma parte del sistema previsional argentino y está regulado por normas específicas que determinan quiénes tienen derecho a cobrarlo.

Quiénes pueden acceder a la pensión

La ley establece con claridad quiénes pueden convertirse en pensionados. No cualquier familiar puede acceder, sino únicamente aquellos que tenían un vínculo directo o dependencia económica con el titular.

Cónyuge

El primer beneficiario es el cónyuge (esposo o esposa).

Para acceder, debe presentar:

Partida de matrimonio actualizada

Este punto es clave: no alcanza con el certificado antiguo guardado en el hogar. ANSES exige una versión actualizada para verificar que:

El matrimonio estaba vigente al momento del fallecimiento

No existía divorcio o separación legal previa

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Conviviente previsional

También puede acceder la persona que convivía con el titular sin estar casada, siempre que pueda demostrar una relación estable.

En este caso, se exige:

5 años de convivencia previa al fallecimiento

Este plazo se reduce a:

2 años si la pareja tuvo hijos en común

Para acreditar el vínculo, ANSES puede solicitar:

Domicilio compartido

Cuentas bancarias conjuntas

Declaraciones juradas

Testimonios

Hijos

Los hijos también pueden ser beneficiarios, pero bajo condiciones específicas:

Hasta los 18 años, siempre que sean solteros y no cobren otra prestación

Existe una excepción importante:

Sin límite de edad para hijos con discapacidad que hayan estado a cargo del titular

Cómo hacer el trámite paso a paso

El proceso para solicitar la pensión se ha simplificado en los últimos años, pero mantiene ciertos requisitos formales.

Plazo inicial

Antes de iniciar el trámite, deben pasar al menos:

10 días hábiles desde el fallecimiento

Esto permite que ANSES registre la defunción en su sistema.

Trámite online

Si el fallecimiento ocurrió dentro de los últimos 6 meses, se puede gestionar de forma digital:

Ingresar a Mi ANSES

Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social

Ir a “Solicitud de Prestaciones”

Seleccionar “Pensión derivada por fallecimiento”

Este método es más ágil, pero requiere que los vínculos familiares ya estén registrados en la base de datos.

Trámite presencial

Si pasaron más de 6 meses o el caso es más complejo, el trámite debe hacerse en una oficina.

En ese caso:

Se debe solicitar turno previo

Presentarse con DNI y documentación original

Qué documentación hay que presentar

Para completar la solicitud, ANSES exige documentación específica:

DNI del solicitante

Partida de defunción

Partida de matrimonio o pruebas de convivencia

Partidas de nacimiento de hijos (si corresponde)

Además, hay formularios obligatorios:

Formulario PS 6.9: declaración jurada sobre otras prestaciones

declaración jurada sobre otras prestaciones Formulario PS 6.1: carta poder (si actúa un apoderado)

carta poder (si actúa un apoderado) Formulario PS 6.284: si existen beneficios en el exterior

Tener todo completo evita demoras y rechazos.

Cuánto se cobra por la pensión en abril de 2026

El monto de la pensión no es fijo, sino que se calcula en base a un porcentaje del haber que cobraba el jubilado.

Tomando como referencia abril de 2026:

Jubilación mínima: $380.319

Caso 1: solo cónyuge o conviviente

Se cobra el 70% del haber del fallecido

Ejemplo:

$380.319 → $266.223

Caso 2: con hijos con derecho

El monto se reparte:

50% para cónyuge o conviviente

20% para cada hijo

La suma total nunca puede superar el 100% del haber original.

El sistema de “acrecimiento”

Un punto poco conocido es el mecanismo de acrecimiento.

Esto significa que:

Si un hijo deja de cobrar (por cumplir 18 años, por ejemplo)

Su parte no se pierde

Se redistribuye automáticamente al resto de los beneficiarios.

En la práctica:

El cónyuge puede volver a cobrar el 70% total

Subsidio adicional por fallecimiento

Además de la pensión mensual, ANSES otorga un beneficio extra:

Subsidio de Contención Familiar

Este monto es de aproximadamente:

$15.000

Y está destinado a cubrir gastos de sepelio.

Clave: