Cuánto se cobra por pensión ANSES en abril 2026 y quiénes acceden
Tras la muerte de un jubilado, ANSES puede garantizar un ingreso mensual para su familia. Requisitos clave, montos actualizados y cómo gestionar la pensión sin demoras.
Cuánto se cobra por pensión ANSES en abril 2026 y quiénes acceden
El fallecimiento de un ser querido no solo implica un golpe emocional profundo, sino también un desafío económico inmediato para muchas familias. En ese contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con una herramienta clave: la Pensión Derivada por fallecimiento, un beneficio mensual que busca garantizar la continuidad de los ingresos del hogar.
Esta prestación está diseñada para que los familiares directos de una persona jubilada o pensionada no queden desprotegidos y puedan sostener, al menos en parte, el nivel de ingresos que el titular había construido durante años de aportes.
Entender quiénes pueden acceder, cómo iniciar el trámite y cuánto se cobra es fundamental para no perder este derecho y gestionarlo correctamente en un momento especialmente sensible.
Qué es la pensión por fallecimiento de ANSES
La pensión por fallecimiento es un beneficio previsional que se otorga a los familiares directos de una persona jubilada que fallece.
Se trata de un ingreso mensual que:
Reemplaza parcialmente la jubilación del titular fallecido
Garantiza la continuidad del ingreso familiar
Se mantiene mientras se cumplan los requisitos establecidos
Este beneficio forma parte del sistema previsional argentino y está regulado por normas específicas que determinan quiénes tienen derecho a cobrarlo.
Quiénes pueden acceder a la pensión
La ley establece con claridad quiénes pueden convertirse en pensionados. No cualquier familiar puede acceder, sino únicamente aquellos que tenían un vínculo directo o dependencia económica con el titular.
Cónyuge
El primer beneficiario es el cónyuge (esposo o esposa).
Para acceder, debe presentar:
Partida de matrimonio actualizada
Este punto es clave: no alcanza con el certificado antiguo guardado en el hogar. ANSES exige una versión actualizada para verificar que:
El matrimonio estaba vigente al momento del fallecimiento
No existía divorcio o separación legal previa
Conviviente previsional
También puede acceder la persona que convivía con el titular sin estar casada, siempre que pueda demostrar una relación estable.
En este caso, se exige:
5 años de convivencia previa al fallecimiento
Este plazo se reduce a:
2 años si la pareja tuvo hijos en común
Para acreditar el vínculo, ANSES puede solicitar:
Domicilio compartido
Cuentas bancarias conjuntas
Declaraciones juradas
Testimonios
Hijos
Los hijos también pueden ser beneficiarios, pero bajo condiciones específicas:
Hasta los 18 años, siempre que sean solteros y no cobren otra prestación
Existe una excepción importante:
Sin límite de edad para hijos con discapacidad que hayan estado a cargo del titular
Cómo hacer el trámite paso a paso
El proceso para solicitar la pensión se ha simplificado en los últimos años, pero mantiene ciertos requisitos formales.
Plazo inicial
Antes de iniciar el trámite, deben pasar al menos:
10 días hábiles desde el fallecimiento
Esto permite que ANSES registre la defunción en su sistema.
Trámite online
Si el fallecimiento ocurrió dentro de los últimos 6 meses, se puede gestionar de forma digital:
Ingresar a Mi ANSES
Acceder con CUIL y Clave de Seguridad Social
Ir a “Solicitud de Prestaciones”
Seleccionar “Pensión derivada por fallecimiento”
Este método es más ágil, pero requiere que los vínculos familiares ya estén registrados en la base de datos.
Trámite presencial
Si pasaron más de 6 meses o el caso es más complejo, el trámite debe hacerse en una oficina.
En ese caso:
Se debe solicitar turno previo
Presentarse con DNI y documentación original
Qué documentación hay que presentar
Para completar la solicitud, ANSES exige documentación específica:
DNI del solicitante
Partida de defunción
Partida de matrimonio o pruebas de convivencia
Partidas de nacimiento de hijos (si corresponde)
Además, hay formularios obligatorios:
Formulario PS 6.9: declaración jurada sobre otras prestaciones
Formulario PS 6.1: carta poder (si actúa un apoderado)
Formulario PS 6.284: si existen beneficios en el exterior
Tener todo completo evita demoras y rechazos.
Cuánto se cobra por la pensión en abril de 2026
El monto de la pensión no es fijo, sino que se calcula en base a un porcentaje del haber que cobraba el jubilado.
Tomando como referencia abril de 2026:
Jubilación mínima: $380.319
Caso 1: solo cónyuge o conviviente
Se cobra el 70% del haber del fallecido
Ejemplo:
$380.319 → $266.223
Caso 2: con hijos con derecho
El monto se reparte:
50% para cónyuge o conviviente
20% para cada hijo
La suma total nunca puede superar el 100% del haber original.
El sistema de “acrecimiento”
Un punto poco conocido es el mecanismo de acrecimiento.
Esto significa que:
Si un hijo deja de cobrar (por cumplir 18 años, por ejemplo)
Su parte no se pierde
Se redistribuye automáticamente al resto de los beneficiarios.
En la práctica:
El cónyuge puede volver a cobrar el 70% total
Subsidio adicional por fallecimiento
Además de la pensión mensual, ANSES otorga un beneficio extra:
Subsidio de Contención Familiar
Este monto es de aproximadamente:
$15.000
Y está destinado a cubrir gastos de sepelio.
Clave:
Debe solicitarse dentro del primer año desde el fallecimiento