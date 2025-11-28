Jubilaciones 2026: el Gobierno reemplaza el método de cálculo y habrá un cambio en los haberes
El Gobierno oficializó un nuevo índice combinado que actualizará los salarios usados para calcular las jubilaciones a partir de diciembre de 2025. La medida reemplaza el método vigente hasta noviembre y promete haberes iniciales más acordes con la evolución real de los sueldos y la inflación acumulada.
El Gobierno nacional oficializó un cambio central en la forma en que se calcularán las futuras jubilaciones. A través de la Disposición 29/2025, publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Seguridad Social -dependiente del Ministerio de Capital Humano- aprobó la creación de un nuevo índice combinado que se utilizará para determinar los haberes iniciales de quienes comiencen a jubilarse desde diciembre de 2025.
La medida reemplaza el sistema que estuvo vigente hasta noviembre y apunta a que los nuevos beneficiarios reciban montos más alineados con la evolución real de los salarios, incorporando también el impacto inflacionario acumulado de los últimos años.
Un cambio estructural en el cálculo previsional
El nuevo mecanismo alcanza a todos los trabajadores que finalicen su vida laboral activa a partir del 30 de noviembre o que inicien su trámite jubilatorio desde el 1° de diciembre. La actualización de las remuneraciones que se usan para el cálculo se realizará cada tres meses, un cambio que busca corregir el rezago que generaba actualizar sueldos históricos con fórmulas poco precisas.
Con esta herramienta, el Gobierno pretende que el haber inicial represente de manera más fiel la trayectoria salarial del trabajador, evitando que las jubilaciones arranquen con valores erosionados por desfasajes frente a la inflación.
Cómo se calculará el nuevo índice
El índice aprobado por ANSES combina dos variables clave:
RIPTE, que mide la evolución de los salarios formales.
Índice de movilidad previsional, establecido por la Ley 27.260 y sus actualizaciones, que define los aumentos periódicos de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
Ambos componentes se integrarán en una fórmula única que será construida y publicada cada trimestre por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social. La metodología seguirá los criterios del Decreto 104/2021 y de la Resolución 3/2021.
Por qué el Gobierno implementa este nuevo esquema
Según el Ministerio de Capital Humano, el objetivo central es mejorar la equidad y la transparencia del régimen previsional. Hasta ahora, los haberes se calculaban tomando salarios de los últimos años sin aplicar una actualización inflacionaria completa, lo que provocaba que el haber inicial quedara desfasado respecto del valor real que esos sueldos tenían al momento de ser cobrados.
Con el nuevo índice, las remuneraciones pasadas se llevan a valores presentes, permitiendo que la jubilación de origen sea más representativa y menos vulnerable a la pérdida de poder adquisitivo.
El efecto del cambio se observará progresivamente. Para trabajadores cuyos salarios hayan quedado rezagados por inflación o por períodos sin movilidad, el ajuste podría implicar un incremento notable en el monto inicial de la jubilación.
El Gobierno aclaró que esta modificación no afecta la fórmula de movilidad que ya reciben los jubilados y pensionados cada trimestre. El cambio opera exclusivamente sobre el cálculo del primer haber, es decir, el monto que una persona cobra al momento de jubilarse.
Transparencia y actualización permanente
La Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social publicará cada trimestre el valor actualizado del índice, lo que permitirá un seguimiento público y transparente. A su vez, la Subsecretaría podrá ajustar la metodología si surgen cambios macroeconómicos significativos, con el fin de mantener la consistencia técnica del sistema.