Jubilaciones 2026: el Gobierno reemplaza el método de cálculo y habrá un cambio en los haberes

Cómo se calculará el nuevo índice

El índice aprobado por ANSES combina dos variables clave:

RIPTE , que mide la evolución de los salarios formales.

Índice de movilidad previsional, establecido por la Ley 27.260 y sus actualizaciones, que define los aumentos periódicos de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Ambos componentes se integrarán en una fórmula única que será construida y publicada cada trimestre por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social. La metodología seguirá los criterios del Decreto 104/2021 y de la Resolución 3/2021.

ANSES_asignacion

Por qué el Gobierno implementa este nuevo esquema

Según el Ministerio de Capital Humano, el objetivo central es mejorar la equidad y la transparencia del régimen previsional. Hasta ahora, los haberes se calculaban tomando salarios de los últimos años sin aplicar una actualización inflacionaria completa, lo que provocaba que el haber inicial quedara desfasado respecto del valor real que esos sueldos tenían al momento de ser cobrados.

Con el nuevo índice, las remuneraciones pasadas se llevan a valores presentes, permitiendo que la jubilación de origen sea más representativa y menos vulnerable a la pérdida de poder adquisitivo.

El efecto del cambio se observará progresivamente. Para trabajadores cuyos salarios hayan quedado rezagados por inflación o por períodos sin movilidad, el ajuste podría implicar un incremento notable en el monto inicial de la jubilación.

El Gobierno aclaró que esta modificación no afecta la fórmula de movilidad que ya reciben los jubilados y pensionados cada trimestre. El cambio opera exclusivamente sobre el cálculo del primer haber, es decir, el monto que una persona cobra al momento de jubilarse.

Transparencia y actualización permanente

La Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social publicará cada trimestre el valor actualizado del índice, lo que permitirá un seguimiento público y transparente. A su vez, la Subsecretaría podrá ajustar la metodología si surgen cambios macroeconómicos significativos, con el fin de mantener la consistencia técnica del sistema.