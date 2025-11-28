En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES confirma el pago adicional de $273.000 para AUH en diciembre 2025

Un nuevo refuerzo vinculado a ANSES y a los haberes de la AUH vuelve a tomar protagonismo en diciembre. El organismo confirmó actualizaciones y montos clave que generan expectativa entre las familias. Esta nota detalla los pagos, requisitos y fechas.

Los pagos de ANSES para titulares de AUH incorporan en diciembre un refuerzo integrado por conceptos que se acreditan por única vez y que dependen de documentación presentada durante el año. En los primeros días del mes, miles de familias consultan cuáles son los montos, plazos y condiciones para acceder al extra.

Las actualizaciones incluyen la Ayuda Escolar y el monto liberado de la Libreta AUH 2024, dos componentes que ANSES liquida de manera automática cuando los datos educativos y sanitarios se encuentran cargados en el sistema. Ambos beneficios forman un refuerzo significativo según la situación de cada familia.

El organismo indicó que estos pagos se suman al calendario habitual de diciembre para AUH y que se depositan directamente en la cuenta bancaria registrada. Las acreditaciones dependen exclusivamente de la información presentada durante el año y del estado de cada trámite.

Cuánto paga ANSES por la Ayuda Escolar en diciembre

La Ayuda Escolar Anual destinada a titulares de AUH alcanza un valor de $70.000, con incrementos para quienes residen en zona desfavorable. Este concepto se liquida una vez al año y aplica a niñas, niños y adolescentes de 4 a 17 años con certificado escolar vigente en ANSES.

El organismo señaló que quienes ya cargaron la documentación reciben el pago de forma automática y sin gestiones presenciales.

Cómo se paga la Libreta AUH 2024

La presentación de la Libreta AUH 2024 habilita la devolución del 20% retenido durante el año. Ese monto acumulado puede llegar a $203.000 según la edad del hijo o hija, la zona y la prestación asignada.

El trámite se completa desde Mi ANSES o en oficinas del organismo, con DNI y el formulario firmado por la escuela y el centro de salud. El pago se acredita dentro de los 60 días posteriores a su carga.

Cómo se compone el extra total de $273.000

El refuerzo máximo posible en diciembre se conforma por:

  • $203.000 liberados por la Libreta AUH 2024

  • $70.000 correspondientes a la Ayuda Escolar

    Cuando ambos trámites están completos, las dos acreditaciones pueden coincidir en el mismo mes, siempre que los documentos hayan sido cargados en tiempo y forma.

Quiénes pueden acceder y qué plazos rigen para diciembre

El pago se destina a titulares de AUH con hijos de 0 a 17 años y requiere datos actualizados en el sistema de ANSES. La presentación de la Libreta 2024 continúa habilitada, mientras que la Ayuda Escolar depende de la información educativa válida en el registro del organismo.

Los importes se abonan según el cronograma de pago de diciembre y se acreditan en la cuenta bancaria habitual.

