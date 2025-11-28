ANSES confirma el pago adicional de $273.000 para AUH en diciembre 2025

El organismo señaló que quienes ya cargaron la documentación reciben el pago de forma automática y sin gestiones presenciales.

Cómo se paga la Libreta AUH 2024

La presentación de la Libreta AUH 2024 habilita la devolución del 20% retenido durante el año. Ese monto acumulado puede llegar a $203.000 según la edad del hijo o hija, la zona y la prestación asignada.

El trámite se completa desde Mi ANSES o en oficinas del organismo, con DNI y el formulario firmado por la escuela y el centro de salud. El pago se acredita dentro de los 60 días posteriores a su carga.

Cómo se compone el extra total de $273.000

El refuerzo máximo posible en diciembre se conforma por:

$203.000 liberados por la Libreta AUH 2024

$70.000 correspondientes a la Ayuda Escolar Cuando ambos trámites están completos, las dos acreditaciones pueden coincidir en el mismo mes, siempre que los documentos hayan sido cargados en tiempo y forma.

Quiénes pueden acceder y qué plazos rigen para diciembre

El pago se destina a titulares de AUH con hijos de 0 a 17 años y requiere datos actualizados en el sistema de ANSES. La presentación de la Libreta 2024 continúa habilitada, mientras que la Ayuda Escolar depende de la información educativa válida en el registro del organismo.

Los importes se abonan según el cronograma de pago de diciembre y se acreditan en la cuenta bancaria habitual.