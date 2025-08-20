En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

Jubilados: ANSES confirmó cuánto cobrarán en septiembre 2025

ANSES confirmó novedades clave para septiembre 2025. Habrá aumentos, bonos y un calendario de pagos oficial. Enterate cuánto se cobrará y qué fechas rigen para jubilados y pensionados.

Jubilados: ANSES confirmó cuánto cobrarán en septiembre 2025

Jubilados: ANSES confirmó cuánto cobrarán en septiembre 2025

En septiembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,9% en jubilaciones y pensiones, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio informado por el INDEC. Este ajuste se suma a un bono extraordinario de $70.000, destinado a quienes perciben el haber mínimo.

Con esta actualización, el haber jubilatorio mínimo pasará de $314.243 a $320.213. Al incorporar el bono de refuerzo, el monto total para los jubilados que cobran la mínima alcanzará $390.213 en septiembre 2025. El haber máximo, en tanto, subirá de $2.114.561 a $2.154.737.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en septiembre 2025?

Jubilados ANSES: el nuevo préstamo de julio que se paga en 5 años y no exige ser cliente
Jubilados: ANSES confirm&oacute; cu&aacute;nto cobrar&aacute;n en septiembre 2025

Jubilados: ANSES confirmó cuánto cobrarán en septiembre 2025

La ANSES oficializó los nuevos valores tras el veto presidencial a un incremento adicional del 7,2% y a un bono extra de $110.000. De este modo, solo se aplicará el esquema de aumentos mensuales por inflación.

  • Haber mínimo: $320.213 + bono de $70.000 = $390.213

  • Haber máximo: $2.154.737

Estos montos se acreditarán en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin necesidad de trámites adicionales.

Fechas de cobro de jubilados y pensionados en septiembre

El calendario de pagos de septiembre 2025 comenzará el 2 de septiembre y se extenderá hasta el 23 de septiembre, según la terminación del DNI.

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de cobro desde:

  • La web oficial de ANSES (www.anses.gob.ar)

  • La app Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • La línea telefónica gratuita 130

Con este cronograma, la ANSES garantiza la acreditación ordenada de los haberes y refuerzos en todo el país.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados de la mínima en septiembre 2025

  • Lunes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
  • Martes 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
  • Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
  • Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
  • Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4.
  • Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 5.
  • Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 6.
  • Miércoles 17 de septiembre: DNI terminados en 7.
  • Jueves 18 de septiembre: DNI terminados en 8.
  • Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 9.

Fechas de cobro para jubilados y pensionados que superan la mínima en septiembre 2025

  • Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Martes 23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Miércoles 24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Jueves 25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Viernes 26 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.
Se habló de
Jubilados ANSES Septiembre
