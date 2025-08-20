Jubilados: ANSES confirmó cuánto cobrarán en septiembre 2025

Estos montos se acreditarán en las cuentas bancarias de los beneficiarios sin necesidad de trámites adicionales.
Fechas de cobro de jubilados y pensionados en septiembre
El calendario de pagos de septiembre 2025 comenzará el 2 de septiembre y se extenderá hasta el 23 de septiembre, según la terminación del DNI.
Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de cobro desde:
-
La web oficial de ANSES (www.anses.gob.ar)
-
La app Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social
La línea telefónica gratuita 130
Con este cronograma, la ANSES garantiza la acreditación ordenada de los haberes y refuerzos en todo el país.
Fechas de cobro para jubilados y pensionados de la mínima en septiembre 2025
- Lunes 8 de septiembre: DNI terminados en 0.
- Martes 9 de septiembre: DNI terminados en 1.
- Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 2.
- Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 3.
- Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4.
- Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 5.
- Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 6.
- Miércoles 17 de septiembre: DNI terminados en 7.
- Jueves 18 de septiembre: DNI terminados en 8.
- Viernes 19 de septiembre: DNI terminados en 9.
Fechas de cobro para jubilados y pensionados que superan la mínima en septiembre 2025
- Lunes 22 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.
- Martes 23 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.
- Miércoles 24 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.
- Jueves 25 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.
- Viernes 26 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.