Revelan datos inesperados sobre la fuerte discusión entre Thiago Medina y Daniela Celis antes del accidente

“Entonces ella levanta el teléfono, llama a Daniela y Daniela ya la atiende llorando que se había enterado por esto que había pasado”, detalló sobre este hecho que preocupa a todos.

Embed

Daniela Celis, con lágrimas en los ojos, rompió el silencio antes de visitar a Thiago Medina

Thiago Medina sigue con un estado de salud delicado después de haber sufrido un accidente el viernes por la noche con su moto, y Daniela Celis se quebró en llanto este lunes por la mañana cuando rompió el silencio.

“No puedo hablar, por favor”, imploró tocándose el pecho y conteniendo sus lágrimas ante las cámaras del ciclo Puro Show (El Trece).

Acompañada por Romina Uhrig, la mamá de las mellizas Laia y Aimé (2 años) apenas atinó a responder algunas frases, en momentos en que entraba a paso veloz al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Luego, el notero Walter Leiva le comentó que quería saber cómo estaba Thiago, a lo que Daniela dijo angustiada: “Yo también quiero saber cómo está...”.

Por su parte, la ex Gran Hermano Romina Uhrig adelantó que ella oficiaría de vocera ante la prnsa: “La acompaño y volvemos”.