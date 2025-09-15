A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LO ÚLTIMO

Revelan datos inesperados sobre la fuerte discusión entre Thiago Medina y Daniela Celis antes del accidente

En Puro Show, contaron qué pasó entre Thiago Medina y Daniela Celis minutos antes del grave accidente que sufrió en Moreno, el último viernes. Enterate.

15 sept 2025, 12:40
Revelan datos inesperados sobre la discusión entre Thiago Medina y Daniela Celis antes del grave accidente
Revelan datos inesperados sobre la discusión entre Thiago Medina y Daniela Celis antes del grave accidente

Revelan datos inesperados sobre la discusión entre Thiago Medina y Daniela Celis antes del grave accidente

Este lunes se supo qué pasó con Thiago Medina minutos antes del grave accidente que sufrió en Moreno, el último viernes. Por el fuerte choque, el ex Gran Hermano lucha por su vida después de ser intervenido el fin de semana.

“Thiago había salido de la casa de Daniela. Habían tenido una especie de discusión. Esa noche se juntaron Daniela y Thiago, parece que hubo una discusión y él se fue con la moto de allí”, contó Walter Leiva en Puro Show, el ciclo que se emite por El Trece.

Leé también

El desconsuelo de Daniela Celis al llegar llorando al hospital en el que Thiago Medina lucha por su vida: el video

El desconsuelo de Daniela Celis al llegar llorando al hospital en el que Thiago Medina lucha por su vida

“Luego Daniela empieza a llamarlo a Thiago, no la atendía y en un momento, ella insistió, insistió, insistió, insistió, la atienden y es ahí cómo se entera que había tenido un accidente”, sumó luego.

Y además indicó: “En el mismo momento del hospital, lo reconocen y la llaman a Romina Urigh porque ella fue funcionaria de este municipio. Entonces tenían el teléfono, le dicen, mirá, no podemos desbloquear el teléfono y no tenemos contacto con nadie de la familia para avisarles”.

“Entonces ella levanta el teléfono, llama a Daniela y Daniela ya la atiende llorando que se había enterado por esto que había pasado”, detalló sobre este hecho que preocupa a todos.

Embed

Daniela Celis, con lágrimas en los ojos, rompió el silencio antes de visitar a Thiago Medina

Thiago Medina sigue con un estado de salud delicado después de haber sufrido un accidente el viernes por la noche con su moto, y Daniela Celis se quebró en llanto este lunes por la mañana cuando rompió el silencio.

“No puedo hablar, por favor”, imploró tocándose el pecho y conteniendo sus lágrimas ante las cámaras del ciclo Puro Show (El Trece).

Acompañada por Romina Uhrig, la mamá de las mellizas Laia y Aimé (2 años) apenas atinó a responder algunas frases, en momentos en que entraba a paso veloz al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

Luego, el notero Walter Leiva le comentó que quería saber cómo estaba Thiago, a lo que Daniela dijo angustiada: Yo también quiero saber cómo está...”.

Por su parte, la ex Gran Hermano Romina Uhrig adelantó que ella oficiaría de vocera ante la prnsa: “La acompaño y volvemos”.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Daniela Celis Thiago Medina

Lo más visto