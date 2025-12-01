ANSES cambia el cálculo de las jubilaciones en 2026: cómo será el nuevo índice para los aumentos

Terminen su vida laboral activa hasta el 30 de noviembre.

Inicien su trámite jubilatorio a partir del 1° de diciembre de 2025.

Esto significa que quien presente su solicitud de jubilación en diciembre ya tendrá su haber inicial calculado con esta nueva metodología.

Hasta hoy, la actualización salarial utilizada para el cálculo del haber inicial se realizaba con herramientas que no lograban capturar el efecto acumulado de la inflación ni la evolución real de los salarios del mercado. Tampoco contemplaban de manera adecuada las pérdidas asociadas a períodos sin movilidad o con movilidad insuficiente.

La novedad más contundente es que, desde ahora, la actualización de remuneraciones será trimestral, una frecuencia que permitirá corregir rápidamente los rezagos que antes se acumulaban durante años.

Por qué el Gobierno implementa esta reforma previsional

Según el Ministerio de Capital Humano, el objetivo central de la medida es mejorar la equidad del sistema, pero también la transparencia técnica del cálculo previsional.

Hasta ahora, las remuneraciones históricas se actualizaban sin un criterio uniforme ni una adecuación inflacionaria completa. Como consecuencia:

El valor real de los salarios se “licuaba” al momento de calcular la jubilación.

El primer haber quedaba desfasado respecto del poder adquisitivo que ese salario representaba en su momento.

Los trabajadores que habían aportado durante décadas percibían una jubilación inicial que no reflejaba su trayectoria salarial.

El nuevo índice busca corregir esas distorsiones llevando los sueldos pasados a valores presentes, siguiendo la evolución combinada de salarios e inflación. Se trata, en palabras oficiales, de un mecanismo “más justo y más representativo de la realidad económica de cada aportante”.

Cómo se calcula el nuevo índice previsional

La nueva herramienta técnica combina dos variables claves del sistema:

1. RIPTE

Es el índice que mide la evolución de los salarios formales registrados. Permite capturar la dinámica del mercado laboral actual y el ritmo al que se ajustan las remuneraciones reales.

2. Índice de movilidad previsional

Definido por la Ley 27.260, con actualizaciones posteriores, es el indicador que determina los aumentos trimestrales de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Ambos indicadores se integrarán en una fórmula única, que será confeccionada por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social y publicada cada tres meses. La metodología seguirá los lineamientos del Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021, lo que garantiza que el cálculo se aplique con criterios unificados en todo el país.

El resultado será un índice que capture:

La velocidad de los aumentos salariales.

El impacto inflacionario acumulado.

La dinámica propia del sistema previsional.

De esta manera, los sueldos registrados hace 20 o 30 años podrán actualizarse con un patrón más coherente que los acerque a su valor actual.

Cómo impactará este cambio en los futuros jubilados

El efecto del nuevo índice será acumulativo y se observará particularmente en aquellos trabajadores cuyos salarios hayan quedado más rezagados respecto de la inflación en los últimos años.

En estos casos, el nuevo cálculo podría implicar:

Un incremento considerable en el haber inicial .

Un punto de partida más acorde al promedio salarial del final de la etapa laboral.

Un ingreso inicial más competitivo frente al costo de vida.

En términos simples, significa que la jubilación dejará de iniciar su recorrido con un monto erosionado, lo que históricamente afectó la calidad de vida de los nuevos jubilados desde el primer mes de cobro.

La fórmula de movilidad trimestral no cambia

El Gobierno aclaró expresamente que esta reforma no modifica la fórmula de movilidad que actualmente reciben jubilados y pensionados cada trimestre.

La movilidad continúa funcionando igual. Lo que cambia es:

Solo el cálculo del primer haber, es decir, el ingreso con el que un trabajador ingresa al sistema previsional.

Una vez otorgada la jubilación, seguirá recibiendo los aumentos trimestrales correspondientes según la normativa vigente.