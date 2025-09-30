Mauro Szeta reveló el dato más escalofriante de la nueva detención de Morena Rial

TW Mauro Szeta sobre detención de Morena Rial 1

Horas más tarde, el periodista sumó más información sobre Morena Rial y su detención, al detallar que "quedó alojada en la comisaría séptima de San Isidro", que la nueva detención "es por una causa de robo en Martínez", y que "fue detenida en Caballito".

TW Mauro Szeta sobre detención de Morena Rial

Por su parte, Alejandro Cipolla, el abogado y amigo de la influencer , emitió un comunicado en representación de Morena Rial sobre su futuro inmediato: “Se informa por medio de la presente que Morena Rial fue nuevamente detenida por motivos de no cumplimentar las pautas. Voy a ir informando novedades”.

IG Alejandro Cipolla detención Morena Rial

Qué dijo Alejandro Cipolla tras la nueva detención de su hija Morena Rial

La reciente detención de Morena Rial tomó por sorpresa a muchos, incluso a su exabogado Alejandro Cipolla, quien en diálogo con Lape Social Club relató cómo recibió la noticia y ofreció detalles sobre el presente de la hija de Jorge Rial. “Yo la veía que estaba haciendo todo bien”, aseguró el letrado, que hace un tiempo dejó de representarla legalmente. Además, remarcó que el conductor no solo sostiene económicamente a su hija, sino que “también es un abuelo muy presente”.

Respecto a la resolución judicial, Cipolla admitió su desconcierto: “La verdad es que sí, yo sabía de que si bien no se podía conseguir psicólogo, pensé que el mismo Poder Judicial iba a designar uno, pero bueno, cuestión que no sucedió”.

Aunque evitó responsabilizar a otros profesionales, fue claro sobre la actitud de Morena: “No me parece adecuado. En todo caso, fue Morena la que no pudo concurrir”. Según explicó, la joven había mostrado voluntad de cambiar: “Yo la veía que estaba haciendo todo bien, estaba tratando de buscar trabajo, ya se había informado a la justicia de que, bueno, mientras tanto la venía solventando. Hace varios meses ya podría haber empezado, ¿no? Es que nadie la quería contratar”.

Embed

El abogado ejemplificó esa situación: “Estuvo buscando de cualquier cosa. Teníamos una reunión para hacer un programa de streaming. El tema es que nadie la quería contratar. Imaginate que no la quería atender psicólogos porque no querían verse envueltos en cualquier tipo de escándalo”.

En cuanto a su paso por la televisión, recordó: “Lo de Carmen (Barbieri) ella quería ir. Pero no hablaba. La bajaron de Carmen. Yo personalmente me ocupé de hablar con infinidades de productoras para ver si podía ser panelista o estar ahí en producción o cualquier cosa. Lo que hizo toda su vida. O lo que amamantó desde chica”.

De cara al futuro, Cipolla señaló cuál sería la estrategia legal más adecuada: “Lo haría en conjunto con el doctor Pierre y plantearía nuevamente una excarcelación más abierta o un arresto domiciliario. Una excarcelación porque lo podés garantizar con un dispositivo de geolocalización. Una tobillera”.

Finalmente, resaltó el rol del conductor de Argenzuela en medio de este panorama: “Todo el mundo sabía que Jorge la mantenía, se le informó millones de veces. Jorge hizo todo lo que pudo, como abuelo es un abuelo muy presente. Así que no está en interés emigrarle cualquier tipo de responsabilidad. Creo que es un padre que está sufriendo y encima ahora tiene que tratar de estar bien para su nieto”.