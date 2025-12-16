Becas Progresar: el trámite que permite cobrar miles de pesos extra antes de fin de año.

Diciembre es, en ese sentido, un mes clave: la retención anual ya puede ser reclamada, siempre que el estudiante haya cumplido con todas las condiciones establecidas por el programa.

Calendario de pago de las Becas Progresar en diciembre

El cronograma oficial difundido por ANSES rige para todas las líneas del programa y los pagos se acreditan directamente en la cuenta bancaria declarada por cada estudiante.

Las fechas de cobro son las siguientes:

15 de diciembre: DNI terminados en 0 y 1

16 de diciembre: DNI terminados en 2 y 3

17 de diciembre: DNI terminados en 4 y 5

18 de diciembre: DNI terminados en 6 y 7

19 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Cada beneficiario puede verificar su fecha exacta de cobro ingresando a la web oficial de ANSES o a la plataforma de Becas Progresar, con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Becas_Progresar_Milei.jpg Becas Progresar ANSES: por qué podés quedarte sin cobrar este mes

Cómo recuperar el 20% retenido de las Becas Progresar

La devolución del monto retenido no es automática. Para cobrar ese dinero acumulado, los estudiantes deben cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por el programa.

El paso central es que la institución educativa certifique digitalmente la condición de alumno regular. En la mayoría de los casos, esta validación se realiza de forma automática, pero es fundamental corroborarlo.

Si la escuela, universidad o instituto no realizó la carga correspondiente, el estudiante deberá completar y presentar el Formulario PS.2.68, trámite que puede hacerse a través de Mi ANSES o de manera presencial, con turno previo.

Las certificaciones obligatorias que habilitan el reintegro

El programa Progresar exige que los estudiantes cumplan con tres instancias de certificación durante el año:

De marzo a junio

De julio a octubre

De noviembre a diciembre

Este último período de certificación, que se cierra en diciembre, es determinante para liberar el 20% retenido. Por eso, se recomienda revisar con anticipación si existen materias pendientes, inasistencias o documentación faltante.

En algunas líneas del programa, además, se exige la aprobación de materias mínimas o la participación en cursos complementarios, por lo que es clave informarse sobre los requisitos específicos según el tipo de beca.

Una vez que las certificaciones son aprobadas, ANSES deposita el monto retenido en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la beca mensual.

Qué son las Becas Progresar y quiénes pueden acceder

Las Becas Progresar son un programa del Gobierno nacional destinado a acompañar a jóvenes y adultos en su formación educativa, con el objetivo de garantizar la permanencia y finalización de los estudios.

Actualmente, el plan cuenta con distintas líneas:

Progresar Nivel Obligatorio (16 a 24 años): para finalizar estudios primarios o secundarios.

Progresar Nivel Superior: hasta 25 años para ingresantes y hasta 30 para estudiantes avanzados de carreras terciarias o universitarias.

Progresar Trabajo (18 a 35 años): destinado a personas que realizan cursos de formación profesional en instituciones reconocidas por el Ministerio de Capital Humano.

Requisitos generales para cobrar las Becas Progresar

Para acceder al beneficio, los postulantes deben cumplir con estos criterios básicos:

Edad: entre 16 y 35 años, según la línea de beca.

Ingresos: no superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles , considerando ingresos personales y del grupo familiar.

Situación educativa: ser alumno regular en una institución educativa o estar inscripto en cursos de formación profesional.

La inscripción y el seguimiento del beneficio se realizan desde la web oficial de Progresar, la app Mi ANSES o Mi Argentina, donde es necesario cargar datos personales, documentación y la información académica correspondiente.



