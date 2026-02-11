Milei develó cuánto cobrarán jubilados, pensionados, PNC, AUH y SUAF

Así quedarán los montos:

Jubilación mínima: $369.672,73

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $295.738,18

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $258.770,91

PNC para madres de siete hijos: $369.672,73

Jubilación máxima: $2.487.546,79

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el haber mensual se complementará con el bono extraordinario de $70.000, que el Gobierno decidió sostener durante todo 2026 como herramienta para reforzar los ingresos más bajos frente a la inflación.

Esto significa que un jubilado que percibe el haber mínimo cobrará en marzo un total de $439.672,73, sumando el bono. La medida busca amortiguar el impacto de la suba de precios en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

El bono de $70.000: continuidad y alcance

La confirmación de que el bono seguirá vigente durante todo el año representa un alivio para millones de adultos mayores. Si bien no se incorpora al haber —es decir, no impacta en el cálculo de futuros aumentos—, funciona como un refuerzo directo al ingreso mensual.

El bono está destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima. En algunos casos, también se liquida de manera proporcional a quienes perciben haberes ligeramente superiores, hasta alcanzar el tope establecido por ANSES.

Desde distintos sectores de la oposición y del ámbito previsional señalan que, aunque el bono ayuda en lo inmediato, no resuelve el debate estructural sobre el poder adquisitivo de las jubilaciones, que sigue siendo uno de los principales reclamos del sector.

Asignaciones familiares: cuánto se cobrará por AUH y SUAF en marzo

El incremento del 2,9% también alcanza a las asignaciones que perciben millones de familias en todo el país. Tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) recibirán la misma actualización.

Los nuevos valores serán los siguientes:

AUH: $132.839,78

AUH por hijo con discapacidad: $432.544,27

SUAF (primer escalón de ingresos): $66.426,07

SUAF por hijo con discapacidad: $216.281,39

En el caso de la AUH, como es habitual, ANSES retiene un 20% del monto mensual, que se paga una vez presentada la Libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

La actualización busca mantener el poder de compra de estas prestaciones, que resultan fundamentales para los hogares de menores ingresos.

El contexto económico detrás del aumento

El dato del 2,9% de inflación en enero marca el ritmo del esquema de movilidad actual. Desde la modificación del sistema, las prestaciones se actualizan en función del IPC informado por el INDEC, lo que genera ajustes mensuales automáticos.

Este mecanismo permite que los haberes acompañen la evolución de los precios con menor rezago que en esquemas anteriores. Sin embargo, especialistas advierten que cuando la inflación se mantiene elevada, los aumentos pueden resultar insuficientes para recomponer pérdidas acumuladas.

El desafío, sostienen analistas económicos, radica en lograr una desaceleración sostenida de la inflación que permita que las subas mensuales comiencen a traducirse en una mejora real del poder adquisitivo.

Calendario de pagos ANSES febrero 2026

Mientras se espera la liquidación con aumento en marzo, ANSES continúa con el cronograma de pagos correspondiente a febrero. El calendario se organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 19 de febrero

DNI terminado en 8: 20 de febrero

DNI terminado en 9: 20 de febrero

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

AUH y SUAF

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminado en 6: 19 de febrero

DNI terminado en 7: 20 de febrero

DNI terminado en 8: 23 de febrero

DNI terminado en 9: 24 de febrero

Expectativa por marzo y el impacto en millones de hogares

El aumento del 2,9% y la confirmación del bono consolidan el panorama de ingresos para marzo, un mes clave para la economía familiar tras el receso estival y el inicio del ciclo lectivo.

Para los jubilados que perciben el haber mínimo, el refuerzo mensual será determinante para afrontar gastos en alimentos, medicamentos y servicios. En tanto, para los titulares de asignaciones, la actualización representa un alivio en un contexto donde cada punto de inflación impacta con fuerza en el presupuesto doméstico.

La evolución de los precios en febrero será determinante para proyectar el próximo ajuste, ya que el esquema de movilidad continuará replicando mes a mes la variación del IPC.