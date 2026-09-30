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Yanina Latorre fulminó a Facundo Moyano y develó su oscuro plan con Candela Arizaga

Yanina Latorre fue por más tras la polémica entrevista del dirigente sindical con Moria Casán y reveló detalles que complican aún más su versión de los hechos.

30 sept 2026, 12:10
Yanina Latorre fulminó a Facundo Moyano y develó su oscuro plan con Candela Arizaga.

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Yanina Latorre cuestionó a Facundo Moyano por la entrevista que dio en La Mañana con Moria y aseguró que el exdiputado está usando a Candela Arizaga. La conductora reconoció que la nota "tuvo muchísimas repercusiones" y elogió el trabajo de su colega: "Me pareció un notón lo que hizo Moria. Las caras de Moria fueron maravillosas, no hacía falta ni que hable porque ya su cara lo decía todo".

Sin embargo, fue crítica con el estado en el que vio a Moyano: "Si bien es un hallazgo periodístico y todos hubiéramos querido hacer la nota, creo que Moyano está muy mal asesorado. No lo vi en buenas condiciones".

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La conductora también se refirió a las amenazas de acciones legales que Moyano lanzó contra varios periodistas, entre ellos ella misma: "Si él está enfermo o no, ojalá que encuentre ayuda. Lo que pasa es que no me gustan las cosas que dice. Ahora está amenazando periodistas, entre ellos estoy yo, con que nos va a hacer juicio". Y agregó, sobre el trasfondo del escándalo: "No sé por qué; lo que le está pasando a él es un hecho público a partir de que lo vimos corriendo en la calle a esta chica Candela, que estaba drogada, que no estaba drogada, que él sí, que él no. Cambiaron las declaraciones, ahora se fue a guardarse un poco a Madrid y sigue amenazando".

Yanina fue tajante al plantear su sospecha sobre los verdaderos motivos de Moyano: "Me parece un caso complicado. Me gustaría que alguna vez los dos den la cara y cuenten la verdad de todo, porque creo que lo de Moria fue queriendo contar su verdad actual, que yo no se la creo; Moria dice que le cree". Y profundizó: "No le creo porque a medida que van pasando las cosas y se habla de la perimetral —que la rompió, que no se la rompió, que está enamorado de Candela, que no está enamorado—, para mí no está enamorado de Candela. Para mí la entretiene para que Candela no hable".

La conductora sostuvo esa hipótesis con más detalle: "Creo que él la entretiene para que Candela no cuente la verdad de lo que pasó esos tres días de ellos encerrados en la casa. El otro día estaba muy verborrágico, no se lo veía en buenas condiciones, tenía un discurso acelerado por momentos". Y remarcó las contradicciones del sindicalista: "Fueron pasando los días, se había calmado un poco el tema, volvió a aparecer y dijo todo lo contrario que dijo en las otras notas, por eso no sé a cuál Moyano creerle".

Por último, Yanina apuntó contra un dato puntual que le llamó la atención: el relato de Moyano sobre una cadena de la Virgen de Luján que le habría regalado su madre. "Que él regale una cadena de Eva o no, creo que a Eva le importa tres pitos porque Eva es feliz, está casada, tiene un bebé. Yo creo que podría haberle regalado la cadenita sin mentir", se indignó, y cerró con una fuerte definición: "Le dijo a Moria: 'te regalo la Virgen de Luján que me regaló mi mamá', y la verdad que no se la regaló la mamá, se la regaló Eva Bargiela para su primer aniversario de casados. Partiendo de ahí, todo lo que dice para mí es mentira. Si está enamorado de Candela no la expone. Si Candela tiene un problema o no de adicciones, creo que no le corresponde a él contarlo".

La drástica decisión de Facundo Moyano, en medio de escándalo

En medio de la catarata de críticas y repercusiones que generaron sus últimas apariciones mediáticas, Facundo Moyano optó por cerrar su perfil de Instagram, en lo que se interpretó como una forma de resguardarse del hostigamiento digital que se intensificó tras sus declaraciones en La Mañana con Moria.

La medida llegó luego de que las palabras del sindicalista generaran una catarata de comentarios y memes en las redes sociales, a lo que se sumaron las posteriores respuestas de Yanina Latorre, quien profundizó la polémica al cuestionar su relato y su vínculo con Candela Arizaga. Resta ver si Moyano decide reabrir su cuenta en los próximos días o si mantendrá la decisión mientras continúa la repercusión mediática por el episodio.

     

 

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