Yanina Latorre fulminó a Facundo Moyano y develó su oscuro plan con Candela Arizaga.

La conductora sostuvo esa hipótesis con más detalle: "Creo que él la entretiene para que Candela no cuente la verdad de lo que pasó esos tres días de ellos encerrados en la casa. El otro día estaba muy verborrágico, no se lo veía en buenas condiciones, tenía un discurso acelerado por momentos". Y remarcó las contradicciones del sindicalista: "Fueron pasando los días, se había calmado un poco el tema, volvió a aparecer y dijo todo lo contrario que dijo en las otras notas, por eso no sé a cuál Moyano creerle".

Por último, Yanina apuntó contra un dato puntual que le llamó la atención: el relato de Moyano sobre una cadena de la Virgen de Luján que le habría regalado su madre. "Que él regale una cadena de Eva o no, creo que a Eva le importa tres pitos porque Eva es feliz, está casada, tiene un bebé. Yo creo que podría haberle regalado la cadenita sin mentir", se indignó, y cerró con una fuerte definición: "Le dijo a Moria: 'te regalo la Virgen de Luján que me regaló mi mamá', y la verdad que no se la regaló la mamá, se la regaló Eva Bargiela para su primer aniversario de casados. Partiendo de ahí, todo lo que dice para mí es mentira. Si está enamorado de Candela no la expone. Si Candela tiene un problema o no de adicciones, creo que no le corresponde a él contarlo".

La drástica decisión de Facundo Moyano, en medio de escándalo

En medio de la catarata de críticas y repercusiones que generaron sus últimas apariciones mediáticas, Facundo Moyano optó por cerrar su perfil de Instagram, en lo que se interpretó como una forma de resguardarse del hostigamiento digital que se intensificó tras sus declaraciones en La Mañana con Moria.

La medida llegó luego de que las palabras del sindicalista generaran una catarata de comentarios y memes en las redes sociales, a lo que se sumaron las posteriores respuestas de Yanina Latorre, quien profundizó la polémica al cuestionar su relato y su vínculo con Candela Arizaga. Resta ver si Moyano decide reabrir su cuenta en los próximos días o si mantendrá la decisión mientras continúa la repercusión mediática por el episodio.