Julieta Poggio enfrentó los rumores de romance con Luck Ra en MasterChef: "Después de que cocinas..."

“Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de la morocha juntos y siempre nos llevamos bien", explicó sobre su vínculo con el cantante durante el día a día en las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Y dejó en claro: “Cero onda chicos. Perdón por pincharles el globo pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora, no porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico”.

En su primeras apariciones en el reality que conduce Wanda Nara, Julieta Poggio fue protagonista de un pequeño accidente al quemarse su mano mientras preparpaba el plato.

El fuerte enojo al aire de Luck Ra por las preguntas por Tiago PZK

Pía Shaw habló con Luck Ra en un móvil y el cantante se molestó cuando la periodista le preguntó por Tiago PZK y terminó finalizando la charla de manera abrupta.

"Te tengo cara a cara y tengo dos preguntas para hacerte: Tiago dijo en una nota que no le contestaste los mensajes", le dijo la cronista.

A lo que Luck Ra comentó un tanto molesto por la pregunta por ese tema: "No habíamos arreglado esto. Y no, no le contesté los mensajes. No tengo ganas de arreglar nada".

"Y él, probablemente si no me mandó los mensajes cuando estaba pasando esto, tampoco... O sea, yo le mandé una vez un screen que después lo borré, que era justamente eso. Que me había dicho: 'gordito, todo va a estar bien'. Pero, basta, basta", explicó contundente sobre la conversación privada con su clolega.

Ante la insistencia de Pía Shaw, el cantante reiteró su postura: "Estoy en MasterChef, no habíamos quedado en hablar sobre esto".

"No te enojes", alcanzó a decirle la cronista. Y el participante de MasterChef Celebrity optó por quitarse la cucaracha y retiró rápidamente del lugar. "Se enojó, decile que no se enoje", exclamó desde el estudio la conductora Georgina Barbarossa al ver la reacción de Luck Ra en pleno vivo.