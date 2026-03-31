Se definió cuánto cobrarán los titulares de AUH en abril

Este documento certifica controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores, y es obligatorio para acceder a ese porcentaje retenido.

Cuánto se cobra por AUH en abril 2026

Con el nuevo ajuste, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo: $136.653 (monto total)

$136.653 (monto total) AUH por hijo con discapacidad: $445.021 (monto total)

Sin embargo, debido a la retención del 20%, el dinero que efectivamente se cobra en el mes es menor. Es decir, los beneficiarios reciben el 80% del monto, mientras que el resto queda acumulado.

Este esquema, aunque cuestionado por algunos sectores, continúa vigente como una forma de garantizar el cumplimiento de controles básicos en la infancia.

Los extras que incrementan el ingreso: Alimentar y Plan 1000 Días

Además del monto base, los titulares de AUH acceden a otros beneficios complementarios que pueden elevar considerablemente el ingreso mensual.

Prestación Alimentar (ex Tarjeta Alimentar)

Se trata de un refuerzo económico destinado a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los montos actualizados son:

Familias con un hijo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Este beneficio alcanza a hogares con hijos de hasta 17 años inclusive, ampliando su cobertura respecto a años anteriores.

Complemento Leche – Plan 1000 Días

Otro de los pilares del sistema de asistencia es el Plan 1000 Días, que incluye el denominado Complemento Leche. Está destinado a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 3 años

Personas que perciben la AUE

Con el aumento de abril, este adicional asciende a:

$42.446 por cada niño menor de 3 años

Este programa apunta a garantizar una nutrición adecuada durante los primeros años de vida, considerados clave para el desarrollo infantil.

Ejemplo concreto: cuánto cobra una familia en abril

Para entender el impacto real de estos beneficios, ANSES difundió ejemplos de liquidación. Uno de los casos más representativos es el de un hogar con dos hijos menores de 14 años.

El cálculo aproximado es el siguiente:

AUH neta (dos hijos): $218.644 (ya descontado el 20%)

$218.644 (ya descontado el 20%) Prestación Alimentar: $81.936

Total a cobrar: $300.580

Si además la familia recibe el Complemento Leche por uno de los niños, el monto final asciende a:

$343.026 en total

Esto evidencia que los adicionales representan una parte fundamental del ingreso, incluso en algunos casos superando el monto base de la asignación.

Calendario de pagos: cuándo se cobra la AUH en abril

ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente a abril. Como es habitual, las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El calendario queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: jueves 10 de abril

jueves 10 de abril DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

lunes 13 de abril DNI terminado en 2: martes 14 de abril

martes 14 de abril DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

miércoles 15 de abril DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

jueves 16 de abril DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

viernes 17 de abril DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

lunes 20 de abril DNI terminado en 7: martes 21 de abril

martes 21 de abril DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

miércoles 22 de abril DNI terminado en 9: jueves 23 de abril

Los pagos comenzarán a partir de la segunda semana del mes, y se depositarán directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

La importancia de la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

Uno de los aspectos clave que los titulares deben tener en cuenta es la presentación de la Libreta AUH. Este trámite permite recuperar el 20% retenido durante todo el año, lo que puede representar una suma significativa.

La libreta certifica:

Controles de salud

Calendario de vacunación

Asistencia escolar

Sin este requisito, ese dinero no se liquida, por lo que resulta fundamental cumplir con la presentación en tiempo y forma.

Un sistema que busca sostener ingresos en un contexto difícil

Los aumentos mensuales en la AUH forman parte de una política pública orientada a sostener el ingreso de los sectores más vulnerables. Sin embargo, el desafío sigue siendo acompañar la evolución de los precios, especialmente en alimentos y servicios básicos.

En este escenario, los beneficios complementarios como la Prestación Alimentar y el Plan 1000 Días cumplen un rol clave, ya que están directamente vinculados a la alimentación y el desarrollo infantil.

Expectativa por los próximos ajustes

Con el esquema de movilidad mensual, los beneficiarios de la AUH estarán atentos a las próximas actualizaciones que defina ANSES. Cada incremento impacta de manera directa en millones de hogares, especialmente en aquellos donde este ingreso representa la principal fuente económica.

Mientras tanto, abril llega con nuevos valores, un calendario ya definido y la continuidad de programas que buscan reforzar la asistencia social.