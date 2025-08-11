En vivo Radio La Red
Previsional
Feriado
San Martín
Previsional

¿Se trabaja el viernes 15 de agosto? El comunicado OFICIAL sobre el finde largo

El viernes 15 de agosto de 2025 genera dudas en miles de trabajadores y estudiantes: mientras algunos lo tendrán libre por tratarse de un feriado trasladable, otros deberán cumplir con su jornada habitual. Qué establece la ley argentina, a quiénes beneficia y cómo quedará el calendario para quienes sumen un fin de semana largo.

Agosto trae un nuevo descanso para algunos trabajadores, aunque no todos podrán disfrutarlo. El viernes 15 de agosto de 2025 fue declarado día no laborable con fines turísticos por el Gobierno nacional, lo que genera una pregunta clave: ¿es feriado o no? La respuesta está en la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados Nacionales y Fines de Semana Largos, y en lo que decida cada empleador.

El Gobierno de Milei determinó si habrá fin de semana largo (Foto: archivo).

¿Por qué el viernes 15 de agosto no es feriado?

La diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable es fundamental.

  • Feriado nacional: el descanso es obligatorio para todos los trabajadores y, si se trabaja, se cobra con recargo del 100%.

  • Día no laborable: la decisión de otorgar el día libre o no queda en manos del empleador. Si el empleador decide que se trabaje, se paga como jornada normal, sin plus salarial.

En este caso, el 15 de agosto fue establecido como día no laborable con fines turísticos para “promover el turismo interno y favorecer el descanso de los argentinos”, pero no entra dentro del listado de feriados inamovibles ni trasladables.

Cómo queda el fin de semana largo de agosto 2025

El calendario queda así:

  • Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos (opcional para el empleador).

  • Sábado 16 y domingo 17: descanso habitual.

Feriado_agosto

Qué dice la Ley 27.399

La Ley 27.399 establece que el Poder Ejecutivo puede fijar hasta tres días no laborables por año con fines turísticos. Estos se suman a los feriados ya existentes y tienen como objetivo fomentar el turismo y la economía regional.

En el artículo 7, la norma detalla que “en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, donde el descanso es obligatorio”.

Esto significa que, salvo excepciones como bancos y entidades financieras, la última palabra sobre el viernes 15 la tiene cada empresa o institución.

Quiénes sí tendrán feriado el viernes 15

Aunque para la mayoría será optativo, hay sectores que por ley deben acatar el descanso:

  • Bancos y entidades financieras: no habrá atención al público.

  • Administración pública nacional: la mayoría de las dependencias no trabajarán.

  • Escuelas públicas: dependerá de la decisión de cada jurisdicción educativa, pero en la mayoría de los casos no habrá clases.

Por su parte, en comercios, industrias y empresas privadas, será el empleador quien defina.

Impacto en el turismo

La designación del 15 de agosto como día no laborable busca generar un “puente” con el feriado del lunes 18. Las estimaciones del Ministerio de Turismo indican que podría movilizarse más de un millón de personas durante ese fin de semana largo, con un gasto promedio de $80.000 por viajero en transporte, alojamiento y gastronomía.

Destinos como Mar del Plata, Bariloche, Salta y Mendoza esperan alta ocupación, sobre todo si el clima acompaña.

Diferencia clave: feriado vs. no laborable

Para que no haya confusión:

  • Feriado: descanso obligatorio, pago doble si se trabaja.

  • No laborable: optativo para el empleador, pago normal si se trabaja.

Esto implica que el viernes 15 no tendrá el plus salarial del 100% como ocurre en un feriado nacional.

Próximos feriados y fines de semana largos en 2025

Después de agosto, el calendario oficial marca:

  • 12 de octubre: feriado trasladable por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

  • 24 de noviembre: feriado trasladable por el Día de la Soberanía Nacional.

  • 8 de diciembre: feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción.

  • 25 de diciembre: feriado inamovible por Navidad.

