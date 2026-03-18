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¿Te quedaste sin trabajo? ANSES tiene una ayuda que pocos están pidiendo en 2026

La Prestación por Desempleo sigue vigente en 2026 y puede darte un ingreso mensual mientras buscás trabajo. Requisitos, montos y cómo iniciar el trámite paso a paso.

¿Te quedaste sin trabajo? ANSES tiene una ayuda que pocos están pidiendo en 2026

¿Te quedaste sin trabajo? ANSES tiene una ayuda que pocos están pidiendo en 2026

Quedarse sin trabajo puede generar un fuerte impacto en los ingresos familiares. Para estos casos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en 2026 la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a acompañar a quienes pierden su empleo sin justa causa.

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Se trata de una ayuda económica mensual que busca amortiguar la caída de ingresos mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral. Además del pago, el programa permite continuar cobrando algunas asignaciones familiares.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un beneficio dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.

El objetivo es brindar un ingreso durante el período de desocupación y reducir el impacto económico hasta conseguir un nuevo empleo.

Quiénes pueden acceder en 2026

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos vinculados al historial laboral:

  • Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y al menos 90 días en el último año antes de quedar desempleados.

Además, el despido debe haber sido sin justa causa o por motivos válidos según la normativa vigente.

Cuánto se cobra y por cuánto tiempo

El monto de la Prestación por Desempleo no es fijo, ya que depende de:

  • El salario previo del trabajador

  • La cantidad de meses con aportes registrados

El beneficio se paga en cuotas mensuales y puede durar:

  • Entre 2 y 12 meses, según los aportes

  • Hasta 18 meses para personas mayores de 45 años

ANSES_SUAF

Qué otros beneficios se pueden cobrar

Uno de los puntos más importantes es que esta prestación es compatible con otras asignaciones de ANSES.

Se puede seguir cobrando:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignación por prenatal

  • Asignación por nacimiento o adopción

  • Ayuda escolar anual

  • Asignación por matrimonio

Esto permite sostener distintos ingresos en paralelo durante el período de desempleo.

Cómo hacer el trámite en ANSES

El trámite se puede realizar de manera online o presencial.

Trámite online

  • Ingresar a la web oficial de ANSES

  • Ir a la sección Atención Virtual

  • Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Cargar la documentación requerida

Trámite presencial

  • Solicitar un turno previo

  • Presentarse en una oficina de ANSES con la documentación correspondiente

Qué documentación hay que presentar

Para acceder al beneficio, es necesario presentar el DNI y los comprobantes que acrediten la situación de desempleo.

Según el caso:

  • Despido sin causa: telegrama o carta documento

  • Quiebra del empleador: documentación judicial o del síndico

  • Renuncia con causa justificada: telegramas enviados

  • Fin de contrato: copia del contrato vencido

  • Fallecimiento del empleador: acta de defunción

  • Problemas de salud: certificado médico de aptitud laboral

Cómo se cobra la prestación

ANSES se encarga de abrir una Cuenta de la Seguridad Social en un banco para que el beneficiario pueda recibir el dinero.

El cobro puede realizarse:

  • Por ventanilla

  • Con tarjeta de débito

En caso de que la persona ya perciba otras prestaciones, el pago se acreditará en la misma cuenta bancaria.

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