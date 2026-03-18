¿Te quedaste sin trabajo? ANSES tiene una ayuda que pocos están pidiendo en 2026

Quiénes pueden acceder en 2026

Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos vinculados al historial laboral:

Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y al menos 90 días en el último año antes de quedar desempleados.

Además, el despido debe haber sido sin justa causa o por motivos válidos según la normativa vigente.

Cuánto se cobra y por cuánto tiempo

El monto de la Prestación por Desempleo no es fijo, ya que depende de:

El salario previo del trabajador

La cantidad de meses con aportes registrados

El beneficio se paga en cuotas mensuales y puede durar:

Entre 2 y 12 meses , según los aportes

Hasta 18 meses para personas mayores de 45 años

ANSES_SUAF

Qué otros beneficios se pueden cobrar

Uno de los puntos más importantes es que esta prestación es compatible con otras asignaciones de ANSES.

Se puede seguir cobrando:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por prenatal

Asignación por nacimiento o adopción

Ayuda escolar anual

Asignación por matrimonio

Esto permite sostener distintos ingresos en paralelo durante el período de desempleo.

Cómo hacer el trámite en ANSES

El trámite se puede realizar de manera online o presencial.

Trámite online

Ingresar a la web oficial de ANSES

Ir a la sección Atención Virtual

Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Cargar la documentación requerida

Trámite presencial

Solicitar un turno previo

Presentarse en una oficina de ANSES con la documentación correspondiente

Qué documentación hay que presentar

Para acceder al beneficio, es necesario presentar el DNI y los comprobantes que acrediten la situación de desempleo.

Según el caso:

Despido sin causa: telegrama o carta documento

Quiebra del empleador: documentación judicial o del síndico

Renuncia con causa justificada: telegramas enviados

Fin de contrato: copia del contrato vencido

Fallecimiento del empleador: acta de defunción

Problemas de salud: certificado médico de aptitud laboral

Cómo se cobra la prestación

ANSES se encarga de abrir una Cuenta de la Seguridad Social en un banco para que el beneficiario pueda recibir el dinero.

El cobro puede realizarse:

Por ventanilla

Con tarjeta de débito

En caso de que la persona ya perciba otras prestaciones, el pago se acreditará en la misma cuenta bancaria.