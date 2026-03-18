¿Te quedaste sin trabajo? ANSES tiene una ayuda que pocos están pidiendo en 2026
La Prestación por Desempleo sigue vigente en 2026 y puede darte un ingreso mensual mientras buscás trabajo. Requisitos, montos y cómo iniciar el trámite paso a paso.
¿Te quedaste sin trabajo? ANSES tiene una ayuda que pocos están pidiendo en 2026
Quedarse sin trabajo puede generar un fuerte impacto en los ingresos familiares. Para estos casos, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente en 2026 la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a acompañar a quienes pierden su empleo sin justa causa.
Se trata de una ayuda económica mensual que busca amortiguar la caída de ingresos mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral. Además del pago, el programa permite continuar cobrando algunas asignaciones familiares.
Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo es un beneficio dirigido a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido despedidos sin causa, por finalización de contrato o por situaciones contempladas en la Ley de Contrato de Trabajo.
El objetivo es brindar un ingreso durante el período de desocupación y reducir el impacto económico hasta conseguir un nuevo empleo.
Quiénes pueden acceder en 2026
Para acceder al beneficio, es necesario cumplir con ciertos requisitos vinculados al historial laboral:
Trabajadores permanentes: deben haber trabajado al menos 6 meses con aportes en los últimos 3 años previos al despido.
Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y al menos 90 días en el último año antes de quedar desempleados.
Además, el despido debe haber sido sin justa causa o por motivos válidos según la normativa vigente.
Cuánto se cobra y por cuánto tiempo
El monto de la Prestación por Desempleo no es fijo, ya que depende de:
El salario previo del trabajador
La cantidad de meses con aportes registrados
El beneficio se paga en cuotas mensuales y puede durar:
Entre 2 y 12 meses, según los aportes
Hasta 18 meses para personas mayores de 45 años
Qué otros beneficios se pueden cobrar
Uno de los puntos más importantes es que esta prestación es compatible con otras asignaciones de ANSES.
Se puede seguir cobrando:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignación por prenatal
Asignación por nacimiento o adopción
Ayuda escolar anual
Asignación por matrimonio
Esto permite sostener distintos ingresos en paralelo durante el período de desempleo.
Cómo hacer el trámite en ANSES
El trámite se puede realizar de manera online o presencial.
Trámite online
Ingresar a la web oficial de ANSES
Ir a la sección Atención Virtual
Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Cargar la documentación requerida
Trámite presencial
Solicitar un turno previo
Presentarse en una oficina de ANSES con la documentación correspondiente
Qué documentación hay que presentar
Para acceder al beneficio, es necesario presentar el DNI y los comprobantes que acrediten la situación de desempleo.
Según el caso:
Despido sin causa: telegrama o carta documento
Quiebra del empleador: documentación judicial o del síndico
Renuncia con causa justificada: telegramas enviados
Fin de contrato: copia del contrato vencido
Fallecimiento del empleador: acta de defunción
Problemas de salud: certificado médico de aptitud laboral
Cómo se cobra la prestación
ANSES se encarga de abrir una Cuenta de la Seguridad Social en un banco para que el beneficiario pueda recibir el dinero.
El cobro puede realizarse:
Por ventanilla
Con tarjeta de débito
En caso de que la persona ya perciba otras prestaciones, el pago se acreditará en la misma cuenta bancaria.