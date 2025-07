A los gritos: la reacción de Lali Espósito en La Voz Argentina que desconcertó a Nico Occhiato.

Embed

Lali Espósito relató un episodio inesperado que ocurrió en la grabación de La Voz Argentina

Días atrás, Lali Espósito compartió en su cuenta de X un mensaje en el que habló de su relación con Juliana Gattas y Ale Sergi, con quienes integra el jurado de La Voz Argentina.

La estrella del pop reveló que, durante una de las grabaciones del certamen de Telefe, mantuvo una charla profunda con los integrantes de Miranda! que la conmovió.

En esa conversación con Juliana y Ale, Lali resaltó el impacto de Tu misterioso alguien y Mejor que vos, dos éxitos que siguen acumulando reproducciones en las plataformas digitales.

"Ayer, mientras grabábamos La Voz, con @mirandaenvivo hablábamos emocionados de lo que pasa con nuestras canciones Tu misterioso alguien y Mejor que vos. Una con una historia de años y una nueva que hicimos juntos. ¡Estamos emocionados y agradecidos!", detalló la artista en su cuenta de X.

"Aguante el Pop! Los Miranda son mis salvadores en esta historia. Que lindo compartir música con ellos! Gracias por escuchar mi último álbum de esta maneraaaaaa", cerró Lali.

Feroz cruce entre Lali Espósito y Ale Sergi por un participante en La Voz Argentina

La Voz Argentina 2025 (Telefe) vivió un momento tan tenso como entretenido cuando Lali Espósito y el dúo Miranda! protagonizaron un cruce inesperado durante la audición de Valentino Rossi, a raíz de un intento fallido de bloqueo.

El participante interpretó Dancing on My Own y logró conquistar a todos los coaches, que giraron sus sillas con la intención de sumarlo a sus respectivos equipos. Fue entonces cuando Juliana Gattas y Ale Sergi revelaron que habían intentado bloquear a Lali para impedir que el joven artista se inclinara por ella.

"Tenemos unos botones de bloqueo nosotros acá y apretamos el de cierta cantante pop, pero lo apretamos un milisegundo antes de que ella se dé vuelta, porque estábamos convencidos, 'se va con Lali y lo perdemos'", explicó Sergi al concursante.

"¡No! Voy a llorar en vivo", reaccionó Lali. "No te lo tomes personal, pero mirá lo que es", agregó Ale. A lo que la cantante respondió, entre risas y con picardía: "No te hablo nunca más Alejandro Sergi".

En ese momento, Ale volvió a dirigirse a Valentino para remarcar la importancia de su elección: "Para que sepas que no nos importa pelearnos con una gran amiga y una excelente artista. Preferimos tenerte a vos en nuestro equipo. Tan importante sos para el equipo Miranda! que hemos decidido hasta casi perder una amistad".

"Yo espero que consideres esta situación, para que veas hasta qué punto nos jugaríamos por vos", insistió Sergi, tratando de convencerlo.

Pese al esfuerzo del dúo, Valentino decidió sumarse al equipo de Lali, lo que provocó una reacción entre resignada y divertida por parte de Ale: "Quedamos mal con vos y nos quedamos sin participante".

Finalmente, mientras comentaban lo ocurrido entre risas, Ale le dijo a Juliana con humor: "Uy, va a venir ahora con unos aires que ni te digo", en alusión a la victoria de Lali en esa ronda de audiciones.