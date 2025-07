La noticia más triste de Locomotora Oliveras por su muerte: "En los últimos tiempos..."

“Una mujer que ha sufrido tanto en su vida personal, desde un embarazo muy jovencita, desengaños amorosos terribles, una vida muy pobre y el boxeo le permite un poco sacar la cabeza y consigue cosas muy importantes con el deporte", comentó el conductor sobre la dura historia de Locomotora.

Y cerró antes de dar paso a un emotivo informe sobre ella: "Después encuentra esta nueva beta que era muy querida por la gente. Está lleno de posteos de gente que la recuerda así, dando fuerza, dando ánimo y creyendo absolutamente en lo que decía. Así la queremos recordar aunque no la tenemos físicamente".

Locomotora Oliveras cuestionó la polémica denuncia que postergó la cremación: "Falta de respeto"

Alejandro, uno de los hijos de Alejandra Locomotora Oliveras, habló con Luis Novaresio en Buen día A24 y mostró su total indignación ante la sorpresiva denuncia de un ex campeón de fisicoculturismo para que se investigue un supuesto consumo de anabólicos en la deportista antes de su muerte, que derivó en la decisión de la Justicia de frenar la cremación del cuerpo.

La medida fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, con el fin de conservar el cuerpo de Locomotora “en condiciones adecuadas” para realizar una autopsia, dejando por el momento en estado de espera la cremación.

"¿Qué necesitamos? Que se deje un poco de joder la gente, si quieren cinco minutos de fama que vayan por otro camino. Esto es mucha falta de respeto a nosotros y hacia ella. Es una persona que apareció de la nada y empezó a decir cosas que no tiene nada que ver con eso, entonces lo tomamos muy invasivo", dijo Alejandro, uno de los hijos de Locomotora.

"No solamente hubo una denuncia a nuestra mamá sino a otros deportistas, es totalmente fuera de lugar. Es una locura que se lo tome en serio a esta persona, totalmente fuera de lugar. Que se aclare la situación lo más rápido posible. Hay un adenunciante y opor eso resguardaron en caso de hacer un peritaje, es una medida de protocolo por si se necesita. No hay elementos que le den fuerza a esta denuncia, es una locura, me parece muy invasivo todo esto", continuó.

Y sobre los últimos momentos junto a su mamá, Alejandro explicó: "La estuve acompañando en el Cullen. Hace 15 días estaba bien mi vieja, rebozante de energía y vida y pasó todo muy rápido, una piña tras otra. Me llena de orgullo mi mamá, el sueño de ella era salvar vidas y ayudar personas que ya lo estaba haciendo, no tenía drama con nadie. Estaba una hora pidiéndole fotos una hora en la calle y no tenía problemas. Sus charlas motivaciones eran una inyección de vida".

"Tanto mi hermano como yo trabajámos con ella y ahora tenemos que reinvertarnos. Entrenaba dos veces al día, después entrevistas de trabajo, reuniones, estaba haciendo el libro de su vida de un relato de su propia vida de superación", cerró el hijo de Locomotora Oliveras.