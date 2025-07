"Es demasiado": la insólita actitud de Luck Ra frente a la batalla dos participantes en La Voz Argentina

Luego de varios minutos de indecisión, Luck Ra intentó explicar su dilema con humor: "Yo tengo el monito de Los Simpson, ese que aplaude y da vuelta". Y agregó con sinceridad: "Siento que entre ustedes hay mucha química. Y noté mucha presición vocal en vos, Tomi. Y en vos, Lucas, sentí que le pusiste garra".

La tensión crecía en el estudio, y el público seguía expectante la decisión. Finalmente, el coach expresó lo que muchos intuían: "Es durísimo esto, claramente no me decido. Y quiero que se queden los dos". Así, ambos concursantes continuarán en competencia, una decisión que fue celebrada con aplausos en el estudio.

Embed

La inesperada confesión de Luck Ra en La Voz Argentina

Hace dos semanadas en La Voz Argentina 2025 (Telefe) se vivió un momento inesperado protagonizado por Luck Ra, quien sorprendió al jurado y al público con una confesión inesperada. Todo ocurrió durante la presentación de Tiziana Minotti, una joven de 18 años que interpretó una emotiva versión de Don’t Know Why, de Norah Jones.

Su interpretación conmovió profundamente a Miranda!, que no dudó en girar sus sillas para sumarla a su equipo. La conexión entre los coaches y la participante fue inmediata, y celebraron con entusiasmo su incorporación. Mientras tanto, las cámaras enfocaban a Luck Ra, visiblemente conmovido y en plena duda sobre si debía presionar el botón. Finalmente, al momento de dar su devolución, el artista cordobés se sinceró por completo.

"Yo realmente me moría por apretar este botón, no te voy a mentir... pero me achiqué, y realmente no tenía ganas de que me apunten con una pistola ni nada de eso. Realmente tenes una voz increíble, me encantó y sinceramente me llevaste a otro lado", comentó el cordobés.

La escena generó empatía entre los presentes, y muchos valoraron la honestidad del cantante, quien no ocultó su arrepentimiento por no haber competido por la joven artista. Luego de que Tiziana se retirara del escenario junto a Ale Sergi y Juliana Gattas, Luck Ra volvió a tomar la palabra, dejando en claro cuánto lo había movilizado la situación.

"Era una guerra muy difícil de ganar, ¿no? Pero también estoy un poco arrepentido de no haber peleado ni un poco", expresó, dejando entrever que su decisión lo dejó con una sensación de insatisfacción.