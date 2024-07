A un año de recibir su diagnóstico, Wanda Nara dio a conocer una impactante foto de aquel día

La imagen tenía fecha del 12 de julio 2023, tres meses antes de confirmar finalmente en sus redes sociales de que se trataba su enfermedad, lo cual tenía a sus fanáticos llenos de preocupación.

Por otro lado, también en su cuenta secundaria, mostró una fuerte imagen de su mamá, Nora Colosimo, en el momento en cual supo lo que estaba atravesando su hija.

"Un año, nadie sufre tanto como una mamá que espera el resultado de su hija", escribió junto a la foto de Nora devastada sobre un sillón del Sanatorio Los Arcos.

Wanda Nara a un año de su diagnostico

Wanda Nara tomó una drástica decisión tras confirmar su separación de Mauro Icardi: "Quiero..."

La semana pasada Wanda Nara anunció su abrupta separación de Mauro Icardi, y en las últimas horas sorprendió con una drástica decisión para dar un nuevo comienzo a su imagen en las redes sociales.

"Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola", fueron sus palabras al confirmar la noticia.

En medio del difícil proceso, Wanda se mostró muy apegada a sus hijos, amigos y les pidió un importante favor a sus seguidores para apoyarla en su decisión. “Me cree una cuenta secundaria, ¿me siguen?”, escribió en sus historias.

Wanda Nara nueva cuenta

Acto seguido dejó su nuevo usuario, @wandabadbitch, y dejó un palito para Mauro Icardi y sus haters. “La cuenta es privada y quiero aceptar solo buenas vibras”, aseguró.

Hasta el momento, la nueva cuenta tiene 78 mil seguidores y la conductora solo posteo tres fotos de ella e historias con sus hijos y siguiendo la final de la Copa América 2024.