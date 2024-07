L-Gante habló de su actual vínculo con Wanda Nara y reveló por qué le pidió perdón

Consultado sobre si son amigos con derechos, el cantante de cumbia 420 evitó dar precisiones: "El que se pierde la noche de fiesta se la pierde. Sería re loro si respondo cosas así".

Sobre la canción junto a la China Suárez, L-Gante explicó: "Me ofrece compartir el arte, en este caso música que hacemos, y me puse de una. Estamos representando a Argentina en la música urbana y yo no tengo ningún problema, yo hago música".

En tanto, dejó en claro que el posteo a Wanda no fue por haber aparecido en el video con la China: "Le pedí perdón por otras cosas".

Sobre la separación de la mediática, además, dejó en claro: "Trato de no meterme en esas cosas, la segundeo para lo que sea y en su música digamos".

"No sé, no creo, no tiene por qué", finalizó el cantante consultado sobre si Wanda se puso celosa por aparecer al lado de la China en el video.

wanda nara posteo l-gante.jpg

Wanda Nara se tatuó una significativa palabra tras separarse de Mauro Icardi: el video

Wanda Nara y Mauro Icardi están separados y fue la propia cantante quien a través de un comunicado publicado el 10 de julio despejó los rumores que circulaban hace unos días y admitió la crisis con el futbolista.

"Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces cuando hay amor tampoco fue un error”, confirmó la cantante y conductora en su firme anuncio desde su cuenta de Instagram.

Lo cierto es que este fin de semana Wanda Nara sorprendió con una transmisión en vivo desde las redes donde se mostró realizándose un especial tatuaje.

La mediática se tatuó la palabra lealtad y dijo que era una idea que tenía en mente hace tiempo. ”Hola, soy Wanda Nara y me voy a tatuar una palabra que me quería tatuar hace un montón, se llama ‘Lealtad’”, precisó.

Wanda se tatuó en su departamento y se mostró dolorida en varios pasajes de la sesión pese a que se trató de un diseño de tamaño pequeño en uno de sus brazos pero que tiene un gran significado para ella.

Este tattoo para la hermana de Zaira se da justo en medio de su separación de Mauro Icardi tras diez años de casados y dos hijas juntos, Isabella y Francesca.