Afirman que el ex de Fátima Florez le hizo un "gualicho" con una prenda íntima

Este miércoles en Socios del espectáculo (El Trece), Rodrigo Lussich reveló que Norberto Marcos habría hecho un "gualicho" para tratar de recuperar a Fátima y volver a estar juntos.

“Le llevó una ropa interior que quedó en su poder para hacer una atadura, para que vuelva a su lado”, detalló el conductor. “Norberto le robó una tanga que seguramente usaba con él, qué tipo tóxico”, acotó Mariana Brey al escuchar a su colega.

“Quizás ella en algún momento se la cedió y él se la guardó de recuerdo. Hoy está interviniendo la magia divina, hay fotos de Milei pinchadas”, sentenció el periodista, con el humor que lo caracteriza.

Guerra judicial feroz y división de bienes millonaria entre Fátima Florez y Norberto Marcos

Por estos días, Fátima Florez estuvo en boca de todos por su relación con Javier Milei. La imitadora confirmó que está en pareja con el economista y candidato a presidente.

La actriz está pasando por un excelente presente profesional y sentimental nuevamente enamorada luego de separarse del productor Norberto Marcos.

Sin embargo, según contaron en Socios del espectáculos, en los próximos meses, Fátima deberá afrontar una batalla judicial y la división de bienes con su ex. La cifra que está en juego sería millonaria.

En el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares explicaron que el productor tendrá que buscar llegar a un acuerdo con la actriz o bien buscar la forma de accionar para lograr una justa división.

“Norberto se quedó sin mujer, sin trabajo y sin bienes. Él puso todos los bienes a su nombre. Legalmente no están casados. Pensó que la relación era para toda la vida. Por las leyes naturales de la vida, que no siempre se cumplen, él decía: ‘yo me voy a ir antes’. Entonces los bienes quedaron a nombre de Fátima. Él siente que fue ingenuo", detalló Nancy Duré.

La periodista indicó que el productor tiene registrado los derechos de los personajes y shows de la actriz. "Él tiene en Argentores registrado todos los personajes de Fátima. Si quiere, ella no se sube más a un escenario. Si quiere tomar algún tipo de represalia podría hacerlo, aunque no creo”, concluyó.