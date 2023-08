El sorpresivo romance de Fátima Florez y Javier Milei

"En persona nos conocimos en la mesa de Mirtha Legrand (3 de diciembre de 2022)", le contó el propio Milei al periodista del ciclo que conduce Flor de la V.

"Amo este romance", contó Guido que le dijo al economista. Y la respuesta de él fue categórica: "Nosotros mucho más". Y luego reconoció cómo nació la relación: "Quedamos en contacto y un día nos empezamos a ver de otro modo".

"Estamos muy felices", se sinceró Javier Milei en charla con el panelista, sin esconder el vínculo sentimental que nació con Fátima.

Después de la gran elección en las PASO 2023, el candidato a presidente de los libertarios tiene otro motivo para festejar pero a nivel amoroso.

Cabe recordar que Fátima puso fin a su relación con el empresario Norberto Marcos tras 22 años juntos a comienzos de año.

Norberto Marcos habló por primera vez de su separación de Fátima Florez y se quebró en vivo: "La sigo amando"

Fátima Florez y Norberto Marcos se separaron hace unos meses tras más de 20 años juntos y desde entonces quedaron envueltos en distintos trascendidos y graves acusaciones sobre un aparente escandaloso final de la relación.

Este lunes, el productor salió al aire en el ciclo Intrusos, América Tv, y lloró al referirse a su reciente separación de la humorista por primera vez en televisión.

"Estoy un poco anonadado de todas las cosas que se están diciendo, el 90 por ciento está alejado de la realidad. Simplemente es una separación como cualquier matrimonio en una crisis, decidimos distanciarnos", explicó.

"Acá no hubo ni terceros, ni estafas, ni nada. No nos estábamos llevando bien y decidimos separarnos un tiempo, nada más que eso", remarcó el empresario.

Y explicó: "Si bien discutimos más que nada por cosas de trabajo, se hace muy duro porque son muchos años juntos. Seguimos siendo muy buenos amigos y habland0. Compartimos la misma pasión, el mismo sueño y a veces se hace duro. Muchos años...(se quiebra)".

"Yo la sigo amando, por su puesto. Fue mutuo. Somos dos personas grandes, inteligentes y que nos queremos y a veces es mejor separarse que hacerse daño", dejó en claro Norberto Marcos.

Y profundizó sobre la distancia entre los dos: "Las separaciones nunca son fáciles. Me duelen las cosas que se dicen, no quería hablar por eso. Las cosas que se inventan no tienen sentido".

"La Visa de Fátima es de talento y la única que la puede revocar es Estados Unidos. Ella no me envió ninguna carta documento", recalcó el productor.

Y cerró: "A partir de mi infarto me emociono mucho y me cuesta mucho hablar. Hablo con Fátima todos los días, está todo perfecto".