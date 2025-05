Aseguran que la China Suárez cobró una importante suma de dinero por la entrevista que dio: la aclaración de la TV Pública

Lo cierto es que algunos trascendidos que circularon indicaron que la China habría recibido una importante suma en dólares (15 mil) para realizar dicha nota con el periodista Gustavo Méndez.

Ante estos rumores, desde la cuenta oficial de La TV Pública en X se emitió un comunicado donde se aclaró que la China Suárez no recibió ninguna suma de dinero por la entrevista.

"La TVP desmiente de manera enfática, por falsos e infundados, los rumores que circularon sobre un pago para que la actriz y cantante concediera una entrevista al periodista Gustavo Méndez, para el programa La Pasión", comenzó el escrito.

Y se remarcó: "No forma parte de nuestras prácticas profesionales cobrar ni pagar por el espacio a ningún invitado, ya que, consideramos que esta práctica está reñida con la ética periodística".

"La entrevista en cuestión fue acordada de manera transparente, conforme criterios de oportunidad y disposición de la invitada", concluyó el comunicado oficial difundido desde las redes.

La China Suárez habló de su relación con Icardi y reveló su deseo de casarse: "Envejecería al lado de él"

En el marco del estreno del ciclo de streaming de La Televisión Pública, La Pasión, la China Suárez habló este lunes por primera vez de su relación con Mauro Icardi y aseguró que envejecería al lado del futbolista.

El periodista Gustavo Méndez le consultó sin vueltas: "¿La fábrica está cerrada?". "Y... por ahora estoy muy bien. Somos muchos. No es que descarte y diga: 'Nunca más quiero tener hijos', pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta. Y el cambio de 2 a 3 es heavy, sobre todo porque no te alcanzan las manos", respondió la ex Casi Ángeles ante los rumores de embarazo.

Luego, el comunicador le preguntó si lo hablaba con su pareja. "No sé. Me pasa que es un nivel de compatibilidad que nunca había experimentado. Nunca. Y no es que hable mal de las personas con las que estuve, en general, tengo un buen recuerdo. Pero nunca me había pasado decir: 'Tengo todo en una sola persona'", afirmó Suárez.

Y remarcó: "Ahora todo es mejor si estoy con él, y a él le pasa lo mismo. Nos reímos, es un vínculo super sano. Tenemos muchas coincidencias, que nunca me había pasado. Yo re envejecería al lado de esta persona... Estoy más grande y más madura, ya sé lo que quiero y lo que no quiero".

En otra parte de la entrevista, el periodista le preguntó: "¿Hay casamiento?". "Ojalá algún día... no lo descarto. Antes sí, debe tener también que ver con la madurez. No lo descarto para nada", le contestó.

"¿Pero Mauro te pidió matrimonio?", quiso saber Méndez. "No te voy a contar todo. Vamos tranquilos, mucho más tranquilos de lo que parece desde afuera. Más allá de que seamos muy intensos los dos y estemos todo el día juntos. No tenemos ningún apuro por nada. Sería una celebración linda, pero todo se va dando con mucha naturalidad. Mis amigos lo aman, mis hijos lo aman. Todo va fluyendo muy bien", reveló.