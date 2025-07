Agustín Santiago Palleres Yoffe prepara una serie sobre los Lectoure tras ganar como Mejor Director de Ópera Prima

Próximos proyectos: Obtuvo los derechos de la familia Lectoure para contar la historia de Tito y Ernestina Lectoure, los icónicos dueños del Luna Park. Una historia apasionante que atraviesa lo deportivo, lo cultural, lo político y lo social, y que promete marcar un antes y un después en la narrativa contemporánea argentina. Ernestina fue una de las tres mujeres más ricas del país y una empresaria pionera; Tito, el manager de los campeones mundiales del boxeo nacional. Juntos transformaron el mítico estadio en un epicentro de la historia argentina.Además, junto a Frame Productora, está desarrollando una miniserie de seis capítulos protagonizada por Facundo Arana y Pablo Echarri, en roles nunca antes vistos. Una apuesta audaz que busca mostrar una nueva faceta de estos reconocidos actores y generar un punto de quiebre en la ficción local.

Sin título

Pasaste por rubros muy distintos antes de dedicarte al cine. ¿Qué aprendizajes de esos mundos llevás hoy a tus proyectos?

En el rugby y en el Ejército aprendí tres cosas fundamentales: la lealtad, la disciplina y el trabajo en equipo. En lo gastronómico, aprendí a generar ideas nuevas todos los días para poder atraer con el producto. En la publicidad, entendí lo importante que es la competencia, pero también cómo crear contenidos que generen empatía con quien los ve. Además, aprendí a manejar los tiempos de realización y la dinámica de los planos al momento de contar algo, para que no aburra y quede grabado en la conciencia del espectador.

¿Qué significó rodar tu ópera prima mientras atravesabas un diagnóstico de salud tan complejo?

Fue muy fuerte. Emocional, física y psicológicamente.Escuchar: “Tenés cáncer. El tumor creció abruptamente. Hay que operar o te podés morir”, fue un baldazo de agua helada. Un sacudón. Y al mismo tiempo, yo estaba grabando. Veía a mi equipo —actores, productores, técnicos— y estaban felices. Con las locuras de un rodaje, pero felices. Porque había trabajo. Y eso me desconectaba mucho de lo mío. Me sostenía. Hasta que volvía a casa. Pero cuando estaba en el set, mi enfoque era que todos disfruten. Que yo también disfrute. No siempre salió perfecto, pero salió bueno. La verdad es que en mi cabeza pasaban muchas cosas a la vez: personales y profesionales. Pero trataba de enfocarme solo en el momento. Eso fue clave.

¿Cómo describirías tu estilo como realizador?

Serio, abierto, transparente, empático, divertido, creativo, dinámico y espontáneo. Me gusta inventar planos en el momento, improvisar desde lo visual si siento que puede mejorar la escena. Y, por sobre todo, intento ser humano.

Estás preparando una miniserie con Arana y Echarri en roles inéditos. ¿Qué podés adelantar de ese proyecto?

Desde YR Entertainment (donde se sumó Nazareno Casero en el área artística), junto a Frame Productora de la mano de Hernán Pellegrini, y bajo la dirección de Christian Tapia Marchiori (amigo y director de la exitosa película Gatillero), estamos desarrollando una miniserie de 6 capítulos de 35 minutos. Está basada en una idea original de Facundo Arana, y es un thriller de acción muy oscuro y a todo ritmo, donde veremos una versión de Facundo nunca vista. Un antes y un después en su perfil actoral. Por ahora no puedo contar más.

¿Qué desafíos enfrenta un realizador independiente para levantar una película o serie?

El principal desafío hoy es reducir costos en Argentina. Es muy difícil hacer una producción audiovisual con los estándares de calidad que exigen las plataformas o el público del cine, y que además sea rentable. Reducir los costos en un país tan caro para vivir es una tarea titánica. Creo que todos los departamentos de una producción deben comprometerse con ese objetivo. También hay algo estructural: Las plataformas suelen apostar solo cuando hay nombres muy famosos, como Darín o Francella (que aclaro: los admiro profundamente). Pero eso deja afuera a muchísimos actores y actrices increíbles, que también merecen una oportunidad para ser reconocidos. Y eso eleva los costos de forma inimaginable. Porque si no hay figuras “taquilleras”, no compran. Y eso hay que romperlo. Además, el cine dejó de ser un plan habitual para muchos. Antes ibas tres veces al mes. Hoy, ir al cine es un lujo. Vas una vez y con suerte. Yo le encontré la vuelta para reducir costos, generar contenido con parámetros exigidos por las plataformas, y hacerlo vendible. Pero, en general, es muy difícil.