Alejandro Fantino despidió a su "segundo padre" con una sentida carta

"En 1992 el destino me trajo a Buenos Aires. Ese mismo año la vida me puso delante de este genio de la radio llamado Jorge Héctor Santos. El maestro Anselmo Marini (otro de mis padres) me llevó a @radiomitre y la locura y visión de Jorge creyeron en mi . Fue “a primera vista” Cuento este detalle para poder explicar su tremenda percepción de captar en un pibe del interior de 21 años (que solo daba clases de tenis) a alguien capaz de relatar la campaña de @bocajrsoficial y de poder forjarse un lugar en esta jungla mediática. Y acá estoy, 30 años después despidiendo a este segundo papá, a este loco genial, a este hombre que tenia “cables radiales” en vez de venas!!", escribió Alejandro Fantino, quien se encuentra de vacaciones.