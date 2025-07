Ángel de Brito anunció quién reemplazará a Yanina Latorre en Sálvese quien pueda

Minutos después, el gerente de programación de América TV, Chato Prada, se hizo presente en el estudio para confirmar la decisión. “Sí, la rompió el otro día”, comentó, haciendo referencia a la conducción de Ochoa el pasado miércoles, cuando reemplazó a De Brito tras su ausencia por una lesión muscular.

Tras la feroz interna con Marixa Balli, Yanina Latorre rompió el silencio sobre su futuro en LAM

La semana pasada, un fuerte conflicto sacudió LAM (América TV) cuando Marixa Balli expresó su malestar al enterarse de que no sería ella quien reemplazaría a Ángel de Brito durante su ausencia por una lesión. Según contó, le habían comunicado que ocuparía ese rol, pero a último momento fue designado Pepe Ochoa como conductor del ciclo.

En ese contexto, Yanina Latorre se refirió al tema en Infama y dio su visión sobre la interna que se generó tras la queja pública de su compañera. "La verdad no sé qué le pasa a Marixa, no entendí lo que pasó el otro día porque nunca hubo un problema. Por ahí ella está acostumbrada a un tema de cartel, las vedettes, actrices. Acá no hay ese tema", explicó.

Daniel Fava, por su parte, analizó la situación y lanzó una observación filosa: "Están todos esperando que no esté Ángel de Brito para ver quién conduce...".

Ante ese comentario, Yanina fue categórica: "El que piensa eso no entiende lo que es LAM, Infama o Intrusos. LAM es Ángel, el conductor es él, el que se cree que es más que Ángel o igual, no entendió nada".

La panelista también remarcó que, hasta el episodio con Marixa, nunca se había generado una situación similar. "Estoy en LAM hace diez años. Yo jamás pedí conducir, creo que me lo gané por laburo, fidelidad o trayectoria o por estar con Ángel. El que se para, los demás tienen que remarla, ese día el programa tiene que salir", sostuvo con firmeza.

Además, cuestionó la actitud de Balli por no apoyar a Ochoa en su debut como conductor: "Estuvo mal en no remarle a Pepe y quedarse callada. Ya estuvo mal el día que estuvo Mariana Fabbiani y ella tampoco fue porque le molestó. Ella creyó que después que yo me fui a mi programa como reemplazo de Ángel iba a quedar ella y ahí no hay nadie fijo. Pepe me gusta más como conductor".

Finalmente, Yanina despejó dudas sobre su continuidad en el programa y dejó en claro su compromiso con el canal: "Hasta fin de año le dije a Ángel que sigo y después vemos el año que viene lo que hacemos. No me voy de LAM, de América ni de SQP, tengo tres años firmados con el canal".