Así fue la ceremonia de apertura de los Premios Martín Fierro 2024

Santiago del moro Martin Fierro

A continuación, invitó al escenario al Presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dio la bienvenida a los presentes. "Esto es el Martín Fierro, señores. Es la fiesta anual de la industria de la comunicación y la televisión abierta. Pongámosle huevo, vamos", exclamó.

"Estamos acá para demostrar que laburando se puede, se puede siempre. Bienvenidos. Ante todo quiero agradecer a Santiago del Moro, impecable con su saco blanco, y también a Iván de Pineda, Robertito Funes, Georgina y todos los que hicieron el aguante previo", siguió.

Luis Ventura Martin Fierro

Mientras tanto, en las primeras mesas se destacaron figuras como Susana Giménez, Mirtha Legrand, Juana Viale, Cristina Pérez, Darío Barassi, Diego Leuco, entre otros.

"Esto no es simplemente la entrega de un premio, es la reunión de todos nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo y también nuestros personajes, llenos de popularidad y visibilidad. Bienvenidos", manifestó.

Embed

Un ex Gran Hermano se quedó sin lugar en los Premios Martín Fierro 2024 y estalló un escándalo

Mientras los famosos se preparan para la gran ceremonia de los Premios Martín Fierro 2024 en el salón principal del Hotel Hilton, una fuerte interna estalló entre los invitados de Gran Hermano (Telefe).

“Martín Ku se acaba de enterar que no tiene su lugar asignado en la mesa y dicho lugar estaría ocupado por Catalina”, comunicó el periodista Guillermo Barrios en la previa del evento.

Como si eso fuera poco, Marisol, la novia del ex participante, realizó en sus redes sociales un contundente descargo contra la organización de los premios por el mal momento que le hicieron pasar a Martín.

Martín Ku sin lugar Premios Martin Fierro

"#GranVergüenza. Igual, ¿qué nos sorprende? No invitaron a la gran jugadora de esta temporada, y no ponen en la mesa al jugadorazo que la sacó y que se llevó a Arturo. Organización by Nerea", expresó.

Cabe destacar, que hasta el momento, quienes integrarían la mesa correspondiente al reality son: Emma Vich, Rosina Beltrán, Nicolás Grosman, Bautista Mascia, Denisse González, Lisandro Navarro, y Catalina Gorostidi.