Luis Ventura ventiló detalles del encuentro secreto con Susana Giménez antes de los Martín Fierro 2024

En la previa a la entrega de los premios Martín Fierro, el presidente de APTRA reveló que tuvo un encuentro cara a cara con Susana cuando él asumió como presidente de APTRA.

"Cuando yo asumo en APTRA, lo primero que pregunto es cómo estaba la relación de la entidad con las diferentes figuras. Todos me decían que les llamaba la atención la ausencia que había tenido Susana en las diferentes entregas", comenzó arranco recordando Ventura.

El periodista rememoró que se comunicó con la conductora para sanar cual diferencia: "La llamé, le dije que quería tener una charla con ella. Me dice: 'vení a mi casa y no tomamos un té'".

Y cerró: "Me preparó un té y me trajo una bandeja con masas. Fue una gran anfitriona. Escuché las razones de sus ausencias. Me parecieron cosas lógicas. Actué en consecuencia y nunca más faltó a una entrega".

Embed

Susana Giménez aclaró por qué no fue al velatorio de Selva Alemán en medio de rumores de pelea con Arturo Puig

Hace unos días, la noticia de la muerte de Selva Alemán sacudió a la farándula. Su marido, el actor Arturo Puig, encabezó una emotiva despedida, rodeado por amigos, familiares y colegas que se acercaron para acompañarlo.

A muchos llamó la atención la ausencia de Susana Giménez, con quien el artista siempre tuvo una excelente relación.

El fin de semana, luego participar del evento de una importante marca, la diva dio una conferencia de prensa, en la cual habló de su ausencia en el adiós a Selva Alemán.

Embed

"No pude ir porque ese día estaba con grabaciones. Estuvimos 12 horas. Hablé con él y le dije: 'cuando termine esto, voy a ir a darte un abrazo, quiero estar con vos'. Traté de calmar a Arturo (cuando hablé), de no hacerlo llorar. Le dije: 'Sos un bendecido, estuviste cincuenta años con el amor de tu vida'", detalló.

Ante las versiones por su llamativa ausencia, Susana remarcó que el vínculo está intacto. "Arturo es como un hermano... Arturo y Selva son mi familia", remarcó.