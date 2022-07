Cande Molfese enfrentó los rumores de romance con Gastón Soffritti: "Estoy..."

Lo cierto es que a unas horas que el rumor tomó eco en los medios, Cande Molfese habló del tema con Diego Leuco y sus compañeros del ciclo radial Antes que nadie y confirmó la relación con Gastón Soffritti.

Embed

“Estoy muy contenta, estoy muy bien porque siento que estamos en la misma sintonía”, afirmó la actriz sin rodeos sobre la relación que nació con su colega luego de la separación de Ruggero Pasquarelli hace ya un tiempo tras seis años de amor.

Y amplió: “Estar con alguien, estar en pareja, es difícil. Está buenísimo, pero hay que encontrarse en el punto medio, y por suerte él está muy en la misma”.

“Antes de irme al Sur en este viaje que lo conocí, me dije: ‘Basta, no voy a tener más citas, no voy a salir más y que el Universo me ponga lo que realmente es para mí', y apareció”, explicó Molfese, quien admitió que ya se muestran en público.

“Quizá nos vieron porque estuvimos saliendo juntos, pero estamos muy relajados. Nos estamos conociendo y nos sentimos muy bien”, reveló la actriz y amplió que el actor fanático de San Lorenzo fue quien la invitó a salir muy decidido.

cande molfese 1.jpg

Ruggero Pasquarelli reveló el motivo de su separación de Cande Molfese

Cande Molfese habló a través de las redes sociales y confirmó su separación de Ruggero Pasquarelli: "Con Rugge decidimos terminar nuestro vínculo, fue una decisión difícil pero es lo que hoy ambos necesitamos", indicó.

"Gracias a todes los que crecieron con nuestro amor. Fue todo en excelentes términos y una relación muy importante para nosotros dos", agregó.

Por último, aclaró: "Todes lo que están diciendo cualquier cosa por favor RESPETEN porque nada es cierto. Ruggero es una gran persona que jamás tuvo ningún tipo de actitud violenta ni conmigo ni con nadie. Gracias".

Ruggero Pasquarelli reveló luego el motivo de su separación con Molfese en charla con el ciclo radial El Espectador, CNN Radio Argentina.

“Cortamos porque el amor solo no alcanza, queremos evolucionar, siempre queremos lo mejor para el otro”, reveló Ruggero. E indicó: “Nos amamos mucho, y después de seis años fue difícil pero es lo mejor”, indicó.

Y en Twitter comentó: "Como ya todos saben con Cande decidimos terminar nuestra relación. Fueron 6 hermosos años al lado de una persona muy especial para mi. Gracias a todos los que están cerca de ambos en este momento. Los queremos".