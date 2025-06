Nico Occhiato contó cómo se prepara para conducir La Voz Argentina 2025: "Es lo que siempre soñé"

Luego agregó: "Es un desafío para mí porque en esta primera instancia de las audiciones a ciegas me toca estar acompañando a las familias y por ahí contando las historias detrás de esas voces que vienen a participar. Estamos haciendo un laburo muy piola porque además estoy yendo a la casa de los participantes para sumar a la historia, entonces viajo a los provincias o voy a la casa de los participantes que viven acá en Buenos Aires. Y no solo conocemos la historia porque no las cuentan sino que trato de meterme en su casa, en su familia y trato de saber de dónde viene cada sueño. Estamos haciendo un laburo re lindo y espero que se disfrute".