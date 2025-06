La decisiva declaración de la niñera que tanto odia Wanda Nara y que favorece a Mauro Icardi

En su declaración judicial, la niñera comentó: "Las niñas venían a Argentina de vacaciones solamente. Mauro estaba solo conmnigo y sus hijas en Estambul".

Y destacó el rol de Icardi como papá: "Espectacular el vínculo, participaba de las tareas y merendaba, se comunicaba con el colegio, las peinaba. Siempre que tenía que jugar puso de condición que si no iba con sus hijas no iba".

"La adaptación de las niñas la hicieron ella y Mauro", observó Silvia, quien se consideró como "parte de la familia" tras tantos años compartidos y es una testigo clave aportada por Mauro Icardi en el pedido de restitución internacional de sus hijas.

silvia ex niñera wanda nara intrusos 2.jpg

Valentino López reveló cómo empezó su historia de amor con su novia Carola

Valentino López no solo se destaca en la cancha con la camiseta de River, sino también en las redes, donde suele mostrar dulces momentos junto a su novia, Carola Sánchez.

A pocos días de haber celebrado su primer aniversario como pareja, ambos se animaron a contar con detalle cómo comenzó su historia de amor, que no fue precisamente un flechazo a primera vista.

A través de un video publicado en el TikTok de Carola, los jóvenes relataron, junto a una amiga de ella llamada Julieta, cómo fueron sus primeros encuentros.

“Todo empezó cuando Julieta empezó a hablar con el mejor amigo de Valentino”, comenzó contando la novia del hijo de Wanda Nara y Maxi López, dejando en claro que fue gracias a un intento de cita doble que sus caminos se cruzaron.

“Yo empecé a hablar con este chico y nos íbamos a juntar, pero era muy tímido. Entonces, le dije que traiga a un amigo para que yo le presentara a una amiga. El chico me pidió varios perfiles de Instagram para que su amigo elija. El amigo era Valentino, y eligió a la más linda, a Carola”, relató entre risas Julieta.

Pero la conexión no fue instantánea. De hecho, Carola fue tajante: “Al principio con Valentino nos llevábamos re mal, nos dejábamos de hablar, no nos bancábamos”, confesó sin rodeos.

Y su amiga coincidió: “De tanto pelear, Carola me dijo en un momento que no quería hablar más con él, que no quería saber más nada”.

Tiempo después, para acompañar a Julieta y al mejor amigo de Valentino, que querían seguir viéndose, ambos se reencontraron. “Juli me obligó a mí a ir, y el mejor amigo de Valentino lo obligó a él”, recordó Caro.

“Llega el día de la juntada y ahí ya se empezaron a hablar y llevarse bien”, evocó Julieta, aunque Carola sumó con humor: “Apenas llegamos, nos odiamos. Yo le hacía chistes y él se ponía triste”.

Valentino también dio su versión: “Yo me hablaba con otras chicas antes y por eso no le daba bola”, dijo, a lo que Carola respondió al instante: “Yo no le daba bola y él se enojaba porque tardaba en contestar. ¿Te acordás cuando me dormí una siesta y te enojaste porque no contestaba?”.