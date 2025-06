Desde Adrián Suar a Mica Viciconte y Fabián Cubero: los looks del estreno de Rocky, la nueva obra de Nico Vázquez

En tanto, tras dos horas en escena y un desgaste físico sin igual, Nico Vázquez no dudó en salir al hall para fotografiarse junto a amigos y colegas que disfrutaron del que sin duda será una de las grandes producciones teatrales argentinas del año.

Nico Vázquez sobre Rocky, su nueva obra: "Esto es más grande de lo que yo pensaba"

"Felicidad", es lo primero que destaca y siente Nico Vázquez al hablar del estreno de su nueva obra, Rocky. Durante un mano a mano exclusivo con PrimiciasYa, el exitoso actor y productor reveló el intenso camino que transitó para personificar a Rocky Balboa, el personaje que marcará un antes y un después en su carrera.

En la cuenta regresiva hacia el estreno de Rocky, la versión teatral de la icónica película protagonizada por Sylvester Stallone que arrancó este jueves 12 de junio en el teatro Lola Membrives, el artista compartió detalles del proceso físico y emocional que implicó interpretar a uno de sus ídolos máximos.

Nico asegura que se trata del “proyecto de su vida”, ya que es fanático de esta historia que lo marcó desde siempre. El elenco está completado por Daiana Fernández, David Masajnik, Leo Trento, Diego Hodara, Mercedes Oviedo, Gustavo “Tweety” Monje, Merlyn Nouel, Osky Vidal, Georgina Tirotta, Juan Mateo Halle, y Alan Grinstein.

Vázquez se muestra comprometido como nunca con un personaje que lo representa profundamente. Con disciplina, entrega y emoción, se prepara para subirse al ring más importante de su carrera.

-¿Cómo se viven las horas previas al debut?

Nico: Lo primero que hay es felicidad, agradecimiento y tercero ahí pisando ansiedad, dormimos poco, nos esta costando comer, quiero que llegue el 12 para mostrarla.

-¿Con qué se va a encontrar la gente y cómo creen que va a reaccionar el público?

Nico: Con lo más fiel a la peli, con la historia de amor de ellos dos. Con la historia de resiliencia, que sin esta historia de amor no existe el otro, con esa entrega, ese personaje que es Rocky que lo quiere aguantar es 15 rounds en el final y si no tuviese la oportunidad de tenerla a ella al lado no se si lo podría hacer, por eso grita como grita en el final Mas allá de que se van a encontrar la esencia de Rocky

Mai: También con una super producción teatral que no te puedo explicar lo que es un nivel de escenografía, las luces, esta todo como demasiado perfecto.

-Es una obra que se viene con una gran producción también...

Nico: Creo que este espectáculo sube la vara, lo digo objetivamente por más de ser parte de esto y sentir mucho orgullo de lo que hemos logrado. Soy actor lo digo como si yo no fuese uno de los que provoca eso, yo lo vivo como un compañero más, verlo de los papeles a la acción, supera mi expectativa, esto es más grande de lo que yo pensaba.

-Cada año te vas superando, buscando salir de tu zona de confort y apostar a algo nuevo...

Nico: Con Tootsie ya salí de mi área de confort, fue increíble, un proceso hermoso. Creo que acá me corrí un poco más, yo acá dije no, quiero hacer algo que no hice en teatro, pero sí en cine o tele. Había que tener mucho huevo para encarar a Rocky, con mucho respeto, amor y humildad.

-¿Cómo fue la elección de Dai Fernández, tu compañera?

Nico: En ella vi mucho talento, una actriz con mucha formación. No es casualidad que haya llegado a donde llegó, creo que le llega en un buen momento por la edad, el proyecto, es un momento muy pleno y el proyecto lo amerita.

Mai: Cuando me llegó el proyecto no podía creerlo. Me decía que me estaba pensando para algo, pero me lo decía a cuenta gota hasta que llegó el día que me lo dijo y todos mis días se convirtieron en Rocky. Estoy muy feliz, es un momento tan fuerte y tan lindo.

-¿Ya pensás en un nuevo proyecto para más adelante o únicamente pensás en Rocky?

Nico: Es la primera vez que no estoy pensando algo después de Rocky, siento que esto es muy grande, lo estoy disfrutando mucho del aquí y ahora, pasa rápido. Son años de muchos trabajos, de hacer lo que amo, pero también muchos años de trabajo donde me di cuenta que me escuche muy poco yo y ahora me estoy escuchando. Ahora hay una obra que puede durar mucho tiempo porque es increíble lo que sucede. El ring es casi igual a uno real.